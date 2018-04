Воспаление мочки уха: причины и лечение

Фото: ВикипедияВоспаление мочки уха: причины и лечениеВоспаление мочки уха обычно вызвано повреждением или инфекцией, сопровождающейся отеком, зудом и болью. Бактерии и другие микроорганизмы могут попасть в мочку уха через повреждение или пирсинг и привести к инфекции.

В других случаях причиной может быть аллергическая реакция на предметы, используемые на ухе.

Опухла мочка уха — причины

Воспаление мочки ушей может быть результатом ряда обстоятельств:

Пирсинг

Фото: www.healcure.org Прокол уха может вызвать отек мочки уха. Пирсинг — это открытая рана, а отек является естественной реакцией организма на повреждение. У большинства людей, которым прокалывают уши, возникает боль и отек, который может длиться больше недели.

Аллергическая реакция или контактный дерматит

Контактный дерматит — еще одна распространенная причина отека мочки уха. Обычно он происходит из-за аллергической реакции кожи на некоторые виды украшений. Никелевые серьги, как и другие негипоаллергенные металлы могут вызвать отек мочки уха.

Кожа на ушах может также реагировать на лосьон, духи или другие парфюмерные продукты. Эти реакции вызывают покраснение, воспаление, зуд и шелушение кожи.

Повреждение

Небольшой травмы достаточно, чтобы вызвать раздражение и воспаление мочки уха. Травмы могут возникнуть:

если сильно потянуть за серьгу;

носить очень тяжелые серьги;

серьги слишком велики;

имеются порезы и царапины на мочке уха;

попадание в ухо мячом или другим предметом во время занятий спортом.

При травме уха мочка может опухнуть и быть болезненной.

Укус насекомого

Отек мочки уха, который появляется в одночасье, может быть причиной укуса насекомого. В некоторых случаях видимый укус или точка видны в центре отека. Укусы клопов могут вызвать другие симптомы, включая зуд, боль и красноту.

Антигистаминные препараты или крема кортизола могут облегчить симптомы укуса. Если симптомы утяжеляются или распространяются на шею, лицо или горло, человек должен немедленно обратиться к врачу, поскольку это может быть аллергическая реакция.

Целлюлит

Целлюлит является одним из видов бактериальной инфекции кожи. Он может быть болезненным и вызвать покраснение и отек. Мочка уха, пораженная целлюлитом, может быть горячей на ощупь. Целлюлит может распространяться в кровоток или другие ткани, поэтому требуется медицинская помощь.

Абсцесс

Абсцесс — это образование под кожей, которое заполнено гноем или другими жидкостями. Как правило, причиной тому является бактериальная инфекция. Другие симптомы абсцесса — лихорадка и тошнота.

Фурункул или карбункул

Фурункул — это инфекция вокруг волосяного фолликула под поверхностью кожи, которая заполняется гноем. Группа фурункулов — это карбункул. Фурункулы болезненны при прикосновении и могут вызвать:

отек;

боль;

лихорадку;

слабость.

Киста

Сальная киста также может вызвать опухание мочки уха. Кисты вызывают дискомфорт и требуют проведения дренажа.

Кисты образуются при размножении клеток кожи.

Ядовитое растение

Контакт с ядовитым растением, таким как ядовитый плющ, ядовитый дуб и сумах, также может вызвать отек мочки уха.

Ядовитые растения могут вызывать другие симптомы в зоне поражения, в том числе:

сыпь;

язвы;

зуд.

Гематома

Цветное ухо или гематома ушной раковины появляется после тупой травмы уха. Травма обычно встречается у боксеров и у мастеров боевых искусств, которые регулярно принимают удары по голове.

Эти типы травм вызывают кровоизлияние во внешнем ухе. Если травму не лечить, ухо может деформироваться и принять грубый, бугристый вид.

Ухо пловца

Наружный отит, широко известный как ухо пловца, является инфекцией слухового прохода. Она может распространиться к мочке уха и вызвать отек. Дополнительные симптомы включают: воспаление, боль, красноту, а также зуд внутри уха.

Мастоидит

Фото: img.tfd.com Сосцевидная кость — это губчатая кость внутреннего уха. Мастоидит — инфекция в этой кости, которая может вызвать опухание уха.

Другие симптомы включают:

лихорадку или озноб;

головную боль;

сонливость;

боль;

раздражительность и перепады настроения;

покраснение за ухом;

потерю слуха.

В некоторых случаях из уха могут появиться выделения.

Мастоидит требует неотложной медицинской помощи.

Опухла мочка уха — что делать?

При отеке мочки уха необходимо обратиться к врачу. Лечение зависит от основной причины. Люди с отеком мочки уха из-за аллергической реакции должны избегать аллергенов. Им не следует носить ювелирные изделия из никеля.

Инфекции или другие проблемы, вызванные бактериями, обычно требуют лечения антибиотиками. Мастоидит или «цветное ухо» потребует срочного медицинского лечения.

Врач должен поставить правильный диагноз и назначить лечение, чтобы уменьшить риск осложнений.

Для лечения опухшей мочки уха в домашних условиях можно использовать компрессы. Холодные компрессы уменьшают боль, а теплые — отек.

Обезболивающие препараты, такие как ибупрофен, ацетаминофен и напроксен могут уменьшить боль и отек.

Антигистаминные препараты помогут при укусе насекомых и аллергической реакции.

Вяжущие препараты, такие как гамамелис, уменьшают отек мочки уха.

Аллергические реакции, боль или зуд могут быть успокоены овсяной ванной. Человек может держать ухо в небольшой миске с теплой водой и мелко измельченной овсянкой или нанести смесь непосредственно на ухо.

Масло чайного дерева — это эфирное масло, которое может ускорить процесс заживления ран и бороться с бактериями.

Если домашние средства не снижают отеки, человек должен обратиться к врачу. Медицинское лечение может быть необходимо, если отек или другие симптомы ухудшаются, или появляется гной. Инфекции следует лечить как можно скорее, чтобы избежать осложнений.

Воспаление мочки уха — профилактика

Чтобы предотвратить воспаление мочки уха, человек должен избегать аллергенов, таких как парфюмированные продукты или некоторые металлы.

Регулярная очистка уха поможет избежать некоторых причин. Однако людям следует избегать попадания каких-либо предметов в ушной канал, так как это может привести к повреждению.

Также важно обращать внимание на любые травмы мочки уха, которые могут привести к потере слуха, если их не лечить.

