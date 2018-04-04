5 самых популярных процедур в гинекологии

Иногда (да почти всегда!) для постановки правильного и своевременного диагноза требуется нечто большее, чем просто регулярный осмотр у гинеколога. Но некоторые из назначенных процедур могут вас напугать.

Буквально за последние два десятилетия было изобретено и усовершенствовано немало техники, появились новые методики диагностики. Все это позволило акушерам-гинекологам обследовать пациентов на совершенно новом уровне. В результате как самостоятельные направления стали активно развиваться онкологическая гинекология, генетическая гинекология и эндокринологическая гинекология. И врач после рутинного осмотра может порекомендовать вам что-то из этой «пятерки». Некоторые слова вам покажутся знакомыми (но все может оказаться круче, чем еще лет пять тому назад), а некоторых вы, возможно, раньше не слышали. Давайте разбираться.

УЗИ Наиболее распространенный метод диагностики благодаря своей безопасности и информативности. Он позволяет с высокой достоверностью диагностировать воспалительные заболевания и аномалии развития, выявлять опухоли малого таза, в том числе и при скрининговых обследованиях. УЗИ позволяет четко определить размеры, расположение, структуру органов малого таза, оценить состояние эндометрия и яичников в различные дни менструального цикла, выявить беременность на малом сроке, в том числе внематочную. Провести исследование возможно как трансабдоминально через брюшную полость, так и вагинально, то есть непосредственно через влагалище. Метод активно развивается, существуют аппараты экспертного уровня, на которых стала доступна мельчайшая детализация, в 3D— и 4D-режимах.

Кольпоскопия

Кольпоскопия — метод не новый. И о ней мы рассказывали достаточно подробно.

Однако существует усовершенствованный вариант — видеокольпоскопия, позволяющая провести исследование слизистой влагалища и шейки матки под многократным увеличением, с использованием специальной оптической системы, зафиксировать и сохранить изображение для сравнения в динамике. С помощью данного метода диагностируют воспаления слизистой влагалища, шейки матки, полипы влагалища, шейки матки, цервикального канала, эктопии, а также эндометриоз, кондиломы, недоброкачественные изменения влагалища и шейки матки. Благодаря данному методу возможна не только первичная диагностика заболеваний половых органов, но и под контролем кольпоскопии проводятся лечебные процедуры и осуществляется оценка эффективности лечения.

Пайпель-биопсия

Чаще всего такую процедуру назначают при аномальных (межменструальных) маточных кровотечениях, после выкидышей, для оценки состояния эндометрия в протоколе ЭКО. Она позволяет подтвердить или опровергнуть подозрения на эндометрит, гиперплазию или злокачественные изменения эндометрия. Тонкий аспирационный зонд (пайпель) вводится в полость матки и забирает клетки эндометрия на биопсию. В отличие от других видов исследований, пайпель-биопсия не требует госпитализации и наркоза, расширения шейки матки и кюретажа. Процедура проводится в амбулаторных условиях и занимает не более одной минуты. Несомненным плюсом процедуры является то, что материал берется не с одного участка матки, а с каждой стенки. Помимо стандартного цитологического исследования, возможно выявление маркеров предраковой активности, определение и выявление вирусов и бактерий в самой полости матки.

Гистероскопия

Метод позволяет рассмотреть слизистую оболочку матки изнутри без проколов и надрезов. Специальная оптическая система вводится в полость матки, где изучается ее форма, состояние устьев маточных труб, наличие возможных дефектов и миоматозных узлов.

На сегодняшний день различают два типа гистероскопии: диагностическую и лечебную (гистерорезектоскопия). При диагностической гистероскопии не применяется анестезия, так как процедура, хоть и дискомфортная, но не очень болезненная. Ее еще иногда называют «офисной гистероскопией». А лечебная гистероскопия (гистерорезектоскопия) проводится при подозрении на патологии, требующие оперативного вмешательства: удаление полипа, миоматозного узла или спаек. Данный тип процедуры осуществляется под общим наркозом и требует участия команды специалистов. К плюсам метода можно отнести низкие шансы рецидива заболевания.

Гистеросальпингография (ГСГ)

В полость матки вводится специальное вещество, после чего оценивается степень его прохождения по маточным трубам под контролем рентгена. Если контраст выявился в брюшной полости, значит маточные трубы проходимы. Если выход контраста затруднен — значит где-то имеются дефекты — и это можно оценить на рентгеновском снимке и дать соответствующие рекомендации пациентке.

Показаниями к ГСГ чаще всего являются подозрение на трубное бесплодие, внутриматочные патологии (подслизистая миома матки, полипы и гиперплазия эндометрия, внутренний эндометриоз), аномалии развития матки и внутриматочные сращения.

В зависимости от цели исследования и предполагаемого диагноза гистеросальпингографию проводят в различные дни менструального цикла: для выявления проходимости маточных труб — во вторую фазу цикла, а при подозрении на внутренний эндометриоз — на седьмой-восьмой день цикла.