Все о тридцать первой неделе беременности

Сроки родов все приближаются. 31-я неделя беременности — это третий триместр, то есть семь акушерских месяцев и три недели. Окружность живота на этом сроке равна примерно 85-89 см, высота стояния дна матки — 29-33 см при одноплодной беременности и 34-43 см — при многоплодной.

Прибавка в весе будущей мамы не должна превышать 10 кг при нормальном индексе массы тела (ИМТ) до беременности. ИМТ рассчитывается по формуле: вес/рост2. Первые две цифры, полученные в результате вычислений, и есть ИМТ. Нормой считается ИМТ, равный от 19,8 до 26. Меньше 19,8 — недостаточный, более 26 — избыточный.

Анализы и медицинские обследования

На этом сроке будущая мама по-прежнему продолжает приходить на осмотр к акушеру-гинекологу раз в две недели. Врач внимательно изучает анализы мочи и крови (необходимо сдавать накануне) и на основании их делает вывод о протекании беременности. Важно исключить наличие белка в моче, учесть показатели гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ в крови.

Другие важные показатели, которые врач вносит в медкарту, — артериальное давление, вес женщины, высота стояния дна матки и окружность живота.

УЗИ Если беременность протекает без осложнений, то это ультразвуковое исследование может быть завершающим, еще одно сделают уже перед родами. На данном этапе врач оценивает состояние плода и количество околоплодных вод. Кроме того, исследуются размеры плода (головы, конечностей и др.), двигательная активность плода, его предлежание, наличие признаков гипоксии, еще раз уточняются сроки родов.

Скрининг

В третьем триместре будущей маме важно пройти очередной скрининг — исследование, которое позволяет выявить отклонения в развитии плода, поскольку некоторые из них могут быть заметны только на поздних сроках.

Скрининг третьего триместра делают на сроке с 30-й по 36-ю неделю, а в идеале на 32-34-й. Процедура включает УЗИ и КТГ (кардиотокография). Биохимический анализ крови, в отличие от предыдущих скринингов 1-го и 2-го триместров, на данном этапе делают, только если есть риск генетических отклонений.

Довольно часто во время УЗИ проводят и допплерометрию — исследование, которое позволяет прослушать частоту сердцебиения плода и исключить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Как выглядит ребенок

Ребенок постепенно набирает вес, и на 31-й неделе беременности масса его тела уже более 1500 г. Длина тела малыша от макушки до пяток равна 40-41 см.

На этой неделе у плода продолжается развитие мышечной массы, ногтевые пластины на пальцах рук почти полностью покрывают верхние фаланги.

Очень важное событие этой недели — малыш развернулся головкой вниз, во многих случаях в таком положении он останется уже до самых родов. Но не страшно, если этого пока что не произошло, возможно, ему необходимо еще немного времени, чтоб занять правильную позицию.

Движения малыша очень активны, и порой сильные толчки доставляют маме некоторый дискомфорт.

За шевелениями плода нужно следить особенно: в норме они должны проявляться около 10 раз за 12 часов.

Определение пола ребенка

Определить с большой достоверностью пол ребенка можно на 25-й неделе беременности, а в редких случаях его удается установить даже на 16-й неделе. Поэтому на позднем сроке, после 30-й недели, родители уже обычно знают пол малыша.

Что происходит на 31-й неделе беременности: ощущения

На этой неделе будущая мама может испытывать еще больше дискомфорта. Так, например, у нее могут появиться неприятные ощущения в области таза. Это происходит из-за того, что все активнее вырабатывается гормон релаксин, который расслабляет мышцы и кости таза, так организм готовится к предстоящим родам.

Боли в животе

Боли в животе на таком сроке могут быть связаны с повышенным тонусом матки. Если живот стал «каменным», женщина чувствует боли в течение нескольких часов, живот тянет и она никак не может найти удобное положение, то лучше сразу обратиться к врачу, чтобы исключить риск преждевременных родов.

Боли в пояснице

Из-за смещения центра тяжести боли в пояснице становятся явлением довольно распространенным. Носить большой вес довольно трудно, и в этой ситуации многим будущим мамам помогает бандаж.

Рекомендовать его ношение может только врач, здесь важно учитывать положение ребенка в матке. Чтобы правильно подобрать бандаж, нужно измерить окружность живота и к этому показателю прибавить еще 3-5 см. Именно этот показатель и будет означать правильный размер.

Выделения

В норме выделения должны быть беловатого оттенка без запаха.

Насторожить женщину должны выделения коричневатого, зеленого, бурого цвета, а также творожистые по консистенции с кислым неприятным запахом.

Пятна крови на нижнем белье — повод для немедленной консультации с акушером-гинекологом.

Опасность также представляет подтекание околоплодных вод. Если они изливаются резко, то необходимо срочно вызывать скорую помощь. Но даже если воды (они желтоватого цвета) подтекают регулярно, пусть в небольшом количестве, очень важно сообщить об этом врачу. Такие состояния могут стать причиной преждевременных родов.

Тошнота

Растущая матка давит на диафрагму и тем самым препятствует нормальному усвоению пищи. Многие женщины постоянно страдают от изжоги. Справиться с этим состоянием помогает только коррекция питания, что сделать несложно и самостоятельно. Для этого нужно питаться часто (6-7 раз в день) маленькими порциями.

Многоводие и маловодие

Для правильного развития малыша очень важно количество и качество околоплодных вод (амниотической жидкости) — первой среды его обитания. На разных сроках беременности эти показатели меняются, и определить индекс амниотической жидкости помогает УЗИ. На 31-й неделе возможными колебаниями считаются 79-163 мм, а средней нормой — 144 мм.

Постепенно количество околоплодных вод будет и дальше снижаться.

Что можно и нельзя делать на 31-й неделе беременности

На 30-31-й неделе будущая мама уходит в декрет (за 70 дней до предполагаемой даты родов), поэтому она может больше спать, отдыхать и посвящать времени себе, но даже в этой ситуации нужно соблюдать некоторые правила:

отказаться от длительных поездок и перелетов (многие авиакомпании потребуют справку с указанием гестации и не посадят на борт женщину на позднем сроке, согласно установленному в компании регламенту);

переложить обязанности по дому, которые требуют серьезных физических усилий, на других членов семьи;

ни в коем случае не принимать физического участия в ремонте, если таковой планируется, например, в комнате для будущего ребенка;

организовать полноценный сон. Беременной придется научиться спать на левом боку: это самая правильная позиция, которое обеспечивает полноценное кровообращение.

Спать на спине нельзя: матка пережимает полую вену, будущая мама может даже потерять сознание;

не сидеть долго у компьютера, особенно положив ногу на ногу;

если нет противопоказаний, очень полезно заниматься сексом: это расслабляет и дарит обоим партнерам положительные эмоции, а будущей маме они сейчас необходимы;

записаться на курсы для будущих мам, где расскажут обо всех этапах родов;

окончательно выбрать роддом и подготовиться к заключению контракта на роды (обычно с 36-й недели);

основательно подойти к выбору коляски и одежды на первое время для малыша. Важно учесть сезон, в который пройдут первые месяцы жизни ребенка;

избегать посещения общественных мест (за исключением женской консультации), чтобы не подцепить инфекцию, особенно в сезон простуд.

Что можно есть

Главное правило — есть часто и по чуть-чуть. Важно включать в рацион нежирное мясо, преимущественно отварную говядину, а также овощи и фрукты, пить достаточное количество простой воды и отказаться от соли.

Витамины

Поливитаминные комплексы чаще всего рекомендуется принимать в течение всего периода беременности. Дополнительно акушер-гинеколог может назначить препараты железа для профилактики анемии у будущей мамы.

Преждевременные роды

К сожалению, на этой неделе могут произойти преждевременные роды. Но с таким положением вещей сталкиваются женщины с патологией беременности. Причин тому много: и повышенный тонус матки, и ИЦН, и излитие околоплодных вод, и др. Именно поэтому врачи неустанно повторяют, что нельзя игнорировать регулярные осмотры у врача, особенно на поздних сроках гестации.

Конечно, ребенок, рожденный на таком сроке, считается жизнеспособным, но он незрелый и нуждается в очень длительном выхаживании.

Кесарево сечение

Вопрос о родоразрешении на таком сроке гестации решается индивидуально. Современные исследования довольно противоречивы, поскольку специалистам приходится учитывать при изучении множество факторов, таких как вес плода (например, до 1500 г или более 1800 г), предлежание, состояние женщины, риск гипоксии ребенка в родах, дородовые кровотечения у матери и т. д.

Кроме того, при абдоминальных родах очень важно оказание квалифицированной неонатологической помощи. То есть преждевременные роды путем кесарева сечения в идеале должны проходить в специализированных перинатальных центрах.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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