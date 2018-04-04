Ещё
Чем опасно кислородное отравление?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем опасно кислородное отравление? 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Большинство руководств по технике безопасности советуют при различных вариантах отравления человека газами первым делом предоставить пострадавшему возможность дышать свежим воздухом. Из-за этого многие считают кислород полностью безопасным для организма. Подобный стереотип развеивают учёные и врачи. Кроме того, о вреде кислорода знают не понаслышке любители подводного плавания, профессиональные водолазы и специалисты, имеющие дело с кислородными баллонами.
Истоки проблемы
Любой инженер-химик или лаборант подтвердит, что чистый кислород представляет собой опасный яд. Медики даже придумали для отравления этим газом специальный термин — гипероксия. Чаще всего подобным заболеванием страдают аквалангисты, любители дайвинга или жертвы неправильной работы барокамер.
В обычном атмосферном воздухе, которым дышат люди и животные, содержится около 21% чистого газообразного кислорода. Наши организмы с самого рождения приспособлены к дыханию в такой среде и не испытывают дискомфорта. При увеличении содержания кислорода в дыхательной смеси могут наступить различные проблемы. Первым делом нарушается дыхание, которое сразу отражается на кровообращении. Затем наступает черёд нервной системы и других жизненно важных органов.
Последствия отравления кислородом
Окисление химических веществ в организме человека представляет собой сложную и хорошо отлаженную систему. Атмосферная смесь газов вначале поступает в лёгкие. Там содержащийся в воздухе кислород аккумулируется в эритроцитах с помощью белка гемоглобина. Последний является необходимым звеном между лёгкими и потребителями. Затем гемоглобин разносится по организму, где проходит процесс его восстановления. В результате кислород остаётся в органах, а эритроциты вновь направляются к лёгким за новой партией кислорода. При окислении получается углекислый газ, который затем выдыхается через лёгкие.
Повышенное содержание кислорода приводит к увеличению концентрации окислённого гемоглобина и уменьшению восстановленного. В результате нарушается процесс вывода углекислого газа. Человеку становится трудно дышать, появляются головные боли, наступает покраснение кожи. Если вовремя не вмешаться, то наступят судороги и потеря сознания.
Организм начинает работать в непривычном режиме, происходят сбои по всей цепочке. Нарушается вентиляция лёгких, появляются отёки и кровоизлияния во внутренних органах и слизистых оболочках, могут наблюдаться резкие сокращения мышц. В сложных случаях отравление приводит к остановке сердца и клинической смерти.
Как избежать отравления кислородом?
Специалисты рекомендуют внимательно прислушиваться к рекомендациям инструкторов и строго выполнять их предписания по использованию баллонов со сжатым воздухом или другого дыхательного оборудования.
Сообщение Чем опасно кислородное отравление? появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Сколько раз в неделю можно принимать душ: мнение медиков Какая обувь опасна для позвоночника Узкие бедра у женщины: о чем это может говорить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить138
Водонаева сильно похудела, а грудь выросла17
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью31
Сколько раз в неделю можно принимать душ30
Мифы о сахаре, в которые пора перестать верить2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение