Как тренируется Елена Перминова

Идеальное тело модели — предмет зависти многих девушек. Рассказываем, какие упражнения помогают ей держать себя в тонусе.

В своем Instagram-аккаунте Елена поделилась видео 1,5 часовой функциональной тренировки с активной проработкой нижней части тела и мышц кора, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника.

Сначала Елена выполнила комплекс упражнений с резинками, попеременно вращая их руками. Потом последовали упражнения с мячом на руки и приседания с резинкой, которая сковывает ноги.

Далее модель приподнимала корпус из положения «лежа», дополнительно усилив нагрузку мячом и поднимала ноги вертикально, опираясь на локти.

Завершили комплекс отжимания и упражнения с резинкой: Елена поднимала ноги, которые сковывала резинка, опираясь на стену, и выполняла приседания. В качестве моральной и физической поддержки выступала любимая собака модели!

А вы любите силовые тренировки?

Источник фото: @lenaperminova