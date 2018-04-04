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Как тренируется Елена Перминова
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Как тренируется Елена Перминова 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Идеальное тело модели — предмет зависти многих девушек. Рассказываем, какие упражнения помогают ей держать себя в тонусе.
В своем Instagram-аккаунте Елена поделилась видео 1,5 часовой функциональной тренировки с активной проработкой нижней части тела и мышц кора, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника.
Сначала Елена выполнила комплекс упражнений с резинками, попеременно вращая их руками. Потом последовали упражнения с мячом на руки и приседания с резинкой, которая сковывает ноги.
Далее модель приподнимала корпус из положения «лежа», дополнительно усилив нагрузку мячом и поднимала ноги вертикально, опираясь на локти.
Завершили комплекс отжимания и упражнения с резинкой: Елена поднимала ноги, которые сковывала резинка, опираясь на стену, и выполняла приседания. В качестве моральной и физической поддержки выступала любимая собака модели!
А вы любите силовые тренировки?
Источник фото: @lenaperminova
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