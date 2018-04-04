Просто добавь воды: как спасти сухую кожу

Сначала предлагаем разобраться, почему же кожа так предательски сохнет. Об этом нам рассказала Алена Шилкинене, косметолог East Side Ostozhenka: «Причины возникновения сухости кожи бывают и внешние, и внутренние. Внешние — это хорошо нам знакомые неблагоприятные условия окружающей среды, например, морозы, ветра, ультрафиолетовые лучи, химические вещества, некачественная или неправильно подобранная косметика. Все эти факторы разрушают нашу гидролипидную мантию. Внутренние — это тип кожи (чувствительная и сухая), возраст, прием лекарств, курение, болезни (например, сахарный диабет), питание, изменение гормонального фона. Все это тоже приводит к нарушению защитной липидной мантии, и, если на этом этапе кожу не восстановить, сухость усилится, будут вовлекаться уже более глубокие слои кожи. Сочетание внешних и внутренних факторов приводит к дискомфортным ощущениям, лицо выглядит неэстетично: кожа шелушится, заламываются морщинки, теряется эластичность. Плюс это все ведет к преждевременному старению. Помочь в такой ситуации может правильный подбор косметики (мягкие очищающие средства, увлажняющие маски и сыворотки), использование процедур с гиалуроновой кислотой (инвазивные и не инвазивные методики), профилактика. Я рекомендую процедуры Intraceuticals, биоревитализацию и уходы на японской косметике, которая очень глубоко питает кожу на клеточном уровне». А теперь разберемся, чем мы можем спасти нашу кожу от сухости и для кого все эти средства придуманы.

Сыворотка для лица Vichy Mineral 89 Для тех, кто любит термальную воду, сыворотки и гиалуроночку — получайте все и в одном флаконе.

Интенсивный омолаживающий крем Y-Shape Ciel

Для тех кто хочет и от морщин, и от сухости избавиться за один раз. По секрету сообщаем, что в составе есть комплекс на основе ледяного вина.

Увлажняющий крем с витамином E Himalaya Herbals

Для тех, кто ценит соотношение цены и качества и любит в составе все натуральное — например, как в этом случае, ростки пшеницы и сладкий миндаль.

Средство с витамином С и гиалуроновой кислотой Artistry Intensive Skincare

Для тех, кто всегда искал, чем бы таким заменить инъекционные методы — получайте средство, которое действует по принципу филлера. Никакой сухости и никаких уколов.

Увлажняющий крем для лица Garnier «Розовая вода»

Для тех, кто ищет некомедогенное средство без силиконов, парабенов и прочей синтетики. Если ваша кожа то чувствительная, то сухая (или все и сразу), а вы еще и веган при этом — вы знаете, что делать.

Успокаивающее восстанавливающее средство La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Глобальное спасение от всех недугов вашей кожи: трещин, ссадин, шелушений, ожогов, атопии, раздражений, ну и сухой кожи, конечно. Подойдет не только взрослым, но и детям (даже младенцам) — можете всей семьей им пользоваться и решить все насущные проблемы одним махом.