7 асан от головной боли

Нет ничего хуже, чем две пульсирующие точки в висках, грозящие разрушить весь твой день. Неважно, чем это вызвано: стрессом, физическим напряжением, ПМС или еще чем-либо, мигрень может испортить отличное настроение и производительность в считанные минуты. Если обезболивающие и триптаны не помогают, а у тебя нет времени на то, чтобы поспать — можешь попробовать несколько асан, которые мгновенно уменьшат напряжение.

1. Падмасана — Поза лотоса

Эта медитативная поза расслабляет ум и освобождает голову, уменьшая головные боли. Не обманывайся тем, что это выглядит просто — гуру называют ее одной из самых сложных сидячих поз.

Сядь на ровную поверхность, выпрями позвоночник и вытяни ноги вперед.

Согни правое колено и руками сложи ногу на левое бедро. Твои стопы должны быть направлены вверх, а пятки смотреть в живот. Повтори с левой ногой.

Когда обе ноги скрещены, собери ладони вместе. Помни, что твой позвоночник должен быть вытянут, а голова смотреть вперед. Дыши глубоко и удерживай эту позу еще 5 минут.

2. Утанасана

Стоячая перевернутая поза стимулирует нервную систему и усиливает кровообращение, тем самым снижая давление в голове.

Встань ровно на коврик и положи руки на бедра. Выдохни, затем слегка смягчи колени и начинай наклоняться вперед.

Положи руки на коврик возле ног. Твои стопы должны быть параллельны, пальцы ног указывать вперед. Расслабь голову и делай 10 глубоких вдохов.

3. Сванасана

Поза тянущейся собаки используется профессионалами в йоге для того, чтобы вылечить частые головные боли.

Встань на четвереньки. Выдохни и медленно поднимай бедра, выпрямляя локти и колени. Твое тело должно образовывать перевернутую галочку.

Убедись, что твои руки находятся на уровне плечи, а ноги выровнены по бедрам. Пальцы должны смотреть вперед.

Вытягивай шею и следи, чтобы позвоночник оставался ровным. Взгляд должен быть направлен на область пупка. Сделай 5 глубоких вдохов, затем, сгибая колени, вернись в исходную позу.

4. Пасчимотанасана

Еще одна удивительная поза от головной боли успокаивает мозг и снимает напряжение с твоего тела.

Сядь ровно, вытяни ноги вперед. Удостоверься, что пальцы ног согнуты по направлению к тебе. Вдохни и подними руки над головой.

Выдохни и наклонись вперед. Вытяни руки вперед и попробуй дотянуться как можно дальше — но не создавай излишнего напряжения. Поднимай голову, удлиняя позвоночник. Сделай пять глубоких вдохов и выдохов.

Выдохни и пытайся уложить голову на колени.

Повтори 5 раз, затем положи голову и оставайся в таком положении еще 5 минут.

5. Бандхасана или Поза моста

Эта поза помогает взять под контроль давление, а также обеспечивает поступление крови в голову для того, чтобы смягчить симптомы.

Ляг на спину. Согни колени и поставь их на уровне плеч. Удостоверься, что лодыжки и колени находятся на одной прямой. Вытяни руки вдоль тела ладонями вниз.

Вдохни и поднимай спину от пола. Перенеси вес к плечам, и убедись, что твой подбородок касается груди.

Напряги ягодицы. Держи позу как минимум минуту, дыши глубоко и медленно.

6. Баласана или Поза Ребенка

Эта поза помогает растянуть твои лодыжки, бедра и ягодицы, успокоить организм в целом и снизить напряжение. Как только ты перестанешь чувствовать усталость — мигрень будет медленно отпускать из своих цепких рук.

Сядь на колени, касаясь большими пальцами друг друга. Когда почувствуешь себя комфортно — слегка раздвинь колени пошире.

Наклонись вперед и попытайся уложить грудь между бедер на выдохе.

Вытягивай копчик и основание шеи. Вытяни руки вперед на ширину коленей и опускай плечи на пол. Оставайся в этой позе еще 5 минут.

7. Савасана

Эта поза — конечная точка любой сессии йоги. Состояние покоя помогает войти в медитативное состояние и окончательно избавиться от боли.

Ложись на коврик. Закрой глаза и удостоверься, что твои ноги полностью расслабились и пальцы ног смотрят в стороны. Твои руки должны быть вытянуты вдоль тела, а ладони смотреть вверх.

Обращай внимание на каждую область своего тела, начиная с ног. Дыши медленно и глубоко. Прислушивайся к отклику организма — через 10 минут медленно скатывайся вбок и попробуй проанализировать обстановку раньше, чем откроешь глаза.

Конечно, если твоя головная боль становится хронической, йога и безрецептурные лекарства не могут быть единственным решением, и стоит обратиться к врачу.