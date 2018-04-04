Ещё
Курение приводит к набору веса, а не к похудению
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курение приводит к набору веса, а не к похудению 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Исследование показало, что курильщикам грозит прибавка в весе, поскольку каждый день они употребляют дополнительно по 200 калорий. Многие знаменитые курильщицы вроде Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл уверяли, что сигареты помогают им сохранять стройность. Спросите любого курильщика о том, что пугает его в отказе от сигарет, и вы обязательно услышите истории о бросивших курить людях, которые резко набирали в весе. Мнение о том, что отказ от курения обязательно приведет к появлению лишних килограмм, очень распространено. Топ-модели вроде Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл неоднократно говорили, что сигареты помогают им сохранять стройность. Однако ежедневное курение увеличивает вероятность прибавки лишнего веса, если сравнивать с некурящими. Исследование показало, что курильщики употребляют по 200 лишних калорий в день. Хотя сигареты несколько подавляют аппетит, они вовсе не являются хорошим способом похудения, что продемонстрировали наблюдения с участием 5 300 человек. Курильщики ели меньше, но налегали на нездоровую пищу, употребляя дополнительно 0,23 калории на каждый грамм еды. Возможно, это связано с тем, что курильщики в принципе не очень внимательно относятся к собственному здоровью, раз уж они не отказываются от вредной привычки. Следовательно, они меньше уделяют внимания тому, что лежит в их тарелке. Предыдущие исследования уже доказывали, что курильщики реже налегают на фрукты и овощи. И вот теперь ученые из Йельского университета и Fairfield University в Коннектикуте сопоставили калорийность питания курильщиков и некурящих. Оказалось, что в диете курильщиков больше продуктов с высокой энергетической плотностью. Другими словами, они употребляют меньшее количество пищи, которое содержит больше калорий. Некурящие употребляет большие объёмы продуктов, содержащие меньше калорий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Как правильно подготовиться к восковой эпиляции? Цистит: что можно и чего нельзя? Диетологи рассказали, что макароны можно включать в диету
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела11
Что в женской внешности отталкивает мужчин7
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью11
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью35
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение