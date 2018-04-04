Курение приводит к набору веса, а не к похудению 

Исследование показало, что курильщикам грозит прибавка в весе, поскольку каждый день они употребляют дополнительно по 200 калорий. Многие знаменитые курильщицы вроде Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл уверяли, что сигареты помогают им сохранять стройность. Спросите любого курильщика о том, что пугает его в отказе от сигарет, и вы обязательно услышите истории о бросивших курить людях, которые резко набирали в весе. Мнение о том, что отказ от курения обязательно приведет к появлению лишних килограмм, очень распространено. Топ-модели вроде Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл неоднократно говорили, что сигареты помогают им сохранять стройность. Однако ежедневное курение увеличивает вероятность прибавки лишнего веса, если сравнивать с некурящими. Исследование показало, что курильщики употребляют по 200 лишних калорий в день. Хотя сигареты несколько подавляют аппетит, они вовсе не являются хорошим способом похудения, что продемонстрировали наблюдения с участием 5 300 человек. Курильщики ели меньше, но налегали на нездоровую пищу, употребляя дополнительно 0,23 калории на каждый грамм еды. Возможно, это связано с тем, что курильщики в принципе не очень внимательно относятся к собственному здоровью, раз уж они не отказываются от вредной привычки. Следовательно, они меньше уделяют внимания тому, что лежит в их тарелке. Предыдущие исследования уже доказывали, что курильщики реже налегают на фрукты и овощи. И вот теперь ученые из Йельского университета и Fairfield University в Коннектикуте сопоставили калорийность питания курильщиков и некурящих. Оказалось, что в диете курильщиков больше продуктов с высокой энергетической плотностью. Другими словами, они употребляют меньшее количество пищи, которое содержит больше калорий. Некурящие употребляет большие объёмы продуктов, содержащие меньше калорий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)