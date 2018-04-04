Отчего на самом деле появляются морщины: 3 ложные и 3 реальные причины

Морщины возникают из-за активной мимики — МИФ!

Если у вас от природы хорошая регенерация коллагеновых и эластиновых волокон, то никакая мимика не станет причиной раннего формирования морщин. А если кожа в слабом тонусе, тонкая и обезвоженная, то морщины все равно образуются. Кроме того, при неактивной мимике чаще возникают опущение тканей и поплывший овал лица. Так что улыбайтесь, жмурьтесь, подмигивайте и стройте рожицы — на здоровье!

Морщины возникают из-за обезвоживания — ПРАВДА!

Внимание: сухая кожа не всегда обезвоженная, а жирная вовсе не обязательно увлажненная. Обезвоженность кожи определить легко даже в домашних условиях: с утра, когда кожа отдохнула от косметики за ночь, ополосните лицо водой два-три раза и промокните влагу бумажной мягкой салфеткой. И запускайте секундомер. Если чувство стянутости и дискомфорта возникнет в первые 5-10 секунд, дело плохо. Если продержитесь без неприятных ощущений до 30 секунд, все более или менее нормально, но стоит принять профилактические меры. Полноценно увлажненная кожа дискомфорта испытывать не будет даже через минуту. Что делать: возможно, стоит сменить крем или дополнить уход подходящей сывороткой для возрастной кожи, а еще посчитать, выпиваете ли вы 1,5 литра воды в сутки.

Морщины возникают из-за наследственности — МИФ!

Если ваша мама в 40 выглядела существенно старше, это совершенно не значит, что вам уготована та же судьба. Сравнивать имеет смысл только в том случае, если вы вели идентичный образ жизни в идентичных экологических и климатических условиях, рожали в одном и том же возрасте, имеете одинаковое телосложение, вес и рост. Так что не стоит грустить, если ваши старшие родственницы не выглядели в 50 лет на 30. К вам это не имеет никакого отношения.

Морщины возникают из-за любви к загару — ПРАВДА!

Находиться в тени в солнечный день очень полезно, ведь в организме вырабатывается витамин D. А вот загорать (тем более в солярии) ужасно вредно! Под воздействием ультрафиолета повреждаются как раз те клетки кожи, которые должны стимулировать рост и обновление коллагеновых и эластиновых волокон. Коллаген и эластин в коже выглядят как своеобразный матрас: такие пружинки, на которых и держится верхний слой кожи. Солнечное излучение буквально продавливает пружинки — ну вы поняли. Зимой в пасмурный день нам достаточно SPF-15 в дневном или тональном креме. А самое активное солнце — весеннее, да и кожа еще не адаптировалась к нему. Поэтому используйте SPF-50, не меньше.

Морщины появляются, если не начать заранее пользоваться кремами против старения — МИФ!

Тут, как говорится, впрок не наешься. Можно хоть в 12 лет начать наносить на лицо кремы с антивозрастным или омолаживающим эффектом, толку будет ноль. Переходить на возрастную косметику стоит по мере возникновения соответствующих признаков, но не ранее. Это как пить антибиотики на всякий случай без малейшего признака недомогания. Вред организму нанесете, а профилактического эффекта не добьетесь.

Морщины возникают из-за стресса — ПРАВДА!

И дело не в том, что вы плачете или хмуритесь. При стрессе организм вырабатывает гормон кортизол. Его задача — переориентировать работу организма так, чтобы все жизненные силы доставались важнейшим внутренним органам: пищеварительной и сердечно-сосудистой системам. Питательные вещества, которые вы употребляете, вся влага, которую содержит ваша суперсыворотка, — все это буквально высасывается кортизолом и направляется на сохранение базовой жизнедеятельности организма. Не до морщин, как говорится. Постарайтесь хотя бы полчаса в день расслабляться, лежать в темноте, думать о приятном, сбрасывать стресс физической активностью: спорт, прогулки, пробежки — отличный выход! Читайте также:

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