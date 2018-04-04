Как стать секси-домохозяйкой: полгода на превращение в фитнес-няшу после родов

Личная история похудения и самосовершенствования Натальи Кузьмич, которая всего за полгода превратилась из располневшей после родов усталой мамочки в бодрую и сексапильную леди.

Меня зовут Наталья Кузьмич, я обычная домохозяйка, хотя сейчас таких с виду, как я, кажется, называют фитнес-няша. Три года назад я родила дочь. Мне было 29, и до этого никогда не было особых проблем с фигурой, я была довольно худенькой: 47-49 кг при росте 162. Поэтому спортом не занималась и на диетах не сидела.

После беременности и во время ГВ я поправилась до 57 килограммов — и лишнего веса даже особо не было, но как же поменялось тело! Я всегда была хоть и миниатюрной, но явной «грушей», а после родов низ совсем налился, по текстуре напоминал кисель, руки ослабли, живот тоже стал мягким, над швом от кесарева нависал валик жира.

Причем, я даже не сразу это заметила: настолько была замотана ребенком и бытом. Но как-то проходила дома мимо зеркала и обратила внимание на свое отражение как бы со стороны. Смертельно уставшая женщина, которой катастрофически не хватало времени на себя. Целлюлитная попа с «ушами», выпирающий живот, дряблые мышцы на руках.

Я провалилась в депрессию и отчаяние. Я была утомлена, недовольна собой, сидела дома в четырех стенах, не выходила без дочери почти никуда. И мои обязанности домохозяйки никто не отменял! Это очень банальная ситуация. Думаю, миллионам женщинам все это близко и знакомо. Просто дальше кто-то в этом тонет, а кто-то волевым усилием преодолевает.

Муж круглыми сутками работал, старался для семьи — но на помощь с дочкой у него не оставалось времени. Бабушек и нянек у нас не было. Я видела единственный выход не свалиться окончательно в депрессию — это заняться собой: всеми силами уйти в работу, в работу над собой. Я поставила себе цель и пошла к ней.

Помню, я просто открыла интернет и стала просматривать все о похудении, о питании, о тренировках. Смотрела видео диетологов и тренеров на Youtube, читала статьи и книги, училась приседать у зеркала. Это сейчас у меня уже достаточно большой опыт, я знаю и о физиологии, и о питании, и о том, как нагрузки влияют на организм — от гормонов до мышц. Но чтобы к этому прийти, мне пришлось перепробовать на себе чуть ли ни все тренировки с Ютуб и приготовить сотни «здоровых блюд».

Половина из этого, что из тренировок, что из питания, была просто мусором, сейчас я это понимаю. Но ни о чем не жалею: я столько всего испробовала на самой себе, что вывела самое ценное и, и без сомнения, самое эффективное. Теперь сама занимаюсь с такими же женщинами, сделала для них три программы именно для тренировок дома, именно с учетом, что никакого особого снаряжения и спортинвентаря дома нет, зато есть ограниченная жилплощадь и муж с детьми, которые не хотят ПП, а хотят нормальную, разнообразную еду.