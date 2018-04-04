Что будет, если париться в русской бане каждый день

Существует мнение о том, что русская баня очень полезна для здоровья. Но означает ли это, что чем чаще вы будете париться в бане, тем здоровее станете? Давайте обратимся к мнению экспертов.

Чем полезна русская баня?

По словам медиков, русская баня снимает утомление, активно влияет на функцию внутренних органов, сердечно-сосудистую систему и обмен веществ в целом. В парной у человека начинается активное потоотделение, происходит обильный выход влаги из организма, что ведет к его очищению и обновлению. Банные процедуры сгоняют лишний вес и помогают избавиться от целлюлита.

Испокон веков с помощью горячего пара и веника наши предки лечили различные недуги и хвори. Именно в протопленной бане принято было рожать, во всяком случае в крестьянской среде. Таким образом роженица и младенец были защищены от инфекций, так как вирусы и бактерии погибали от высоких температур. Кроме того, в тепле и расслабленной обстановке родовой процесс проходил более легко.

Кстати, врачи уверяют, что посещение русской парной полезно для женщин с гинекологическими проблемами. Русская баня облегчает симптомы климакса, лечит осложнения после абортов и выкидышей, нарушения менструального цикла и даже бесплодие. А еще она очень полезна для кожи. Полезно ходить в баню тем, кто страдает крапивницей и различными дерматитами.

Исследования, касающиеся влияния русской бани на человеческий организм, проводились в том числе и зарубежными учеными. Так, японские исследователи выяснили, что умеренные банные процедуры у пациентов, страдающих повышенным холестерином, гипертонией, диабетом, приводят к укреплению сосудов, снижению давления и сахара в крови. Немецкие специалисты обнаружили, что дети, которые не посещают баню или сауну, болеют в два раза чаще своих сверстников. Кроме того, попадание воды на раскаленные камни приводит к возникновению отрицательно заряженных ионов, благотворно влияющих на организм.

Как часто можно париться?

Тем не менее, большинство специалистов сходятся на том, что парилку следует посещать не более 1-2 раз в неделю. «По большому счету баня, это большая нагрузка на организм, — считает врач-аллерголог Эльвира Гильванова. — Баня требует неторопливости и обстоятельности. Т.е. ополоснуться можно хоть каждый день, а вот париться надо 1 раз в неделю».

Поскольку температура в парной превышает 60 градусов, это может негативно сказаться на состоянии кожи, волос, а также, разумеется, сердечно-сосудистой, дыхательной и репродуктивной систем. К тому же почти у всех из нас имеются какие-нибудь болячки.

«Париться лучше при температуре 60-80` С, при влажности 20-40%, — рекомендует Эльвира Гильванова. —

А просто помыться можно и при 50` С, без пара».

Прежде всего, говорят специалисты, часто париться противопоказано тем, кто плохо переносит горячий и влажный пар: в парилке очень жарко! Не стоит активно посещать баню и тем, кто страдает обострениями хронических заболеваний; онкологией; повышенной температурой; сердечно-сосудистыми недугами; эпилепсией; болезнью Паркинсона.

Что же касается женщин, то нельзя ходить в баню страдающим острыми воспалительными заболеваниями половой сферы, недавно перенесшим роды или хирургическую операцию, а также беременным с угрозой выкидыша.

Банные «правила»

Профессор, доктор медицинских наук Анатолий Бирюков, утверждает: «Регулярное посещение бани, например 1 раз в неделю (лучше по субботам или воскресеньям), дает возможность обеспечить должный гигиенический уход за телом, а также избавиться от усталости, накопившейся за неделю… Посещение парной — один из методов закаливания и профилактики некоторых инфекционных, простудных и ревматических заболеваний. Поэтому баню можно посещать и несколько раз в день, но при условии соблюдения определенных правил».

Например, советует специалист, «при первом заходе в парную новичкам, пожилым, детям и тем, кто чувствует себя не совсем здоровым, следует размещаться в зоне „комфорта“ — на нижнем полке, где температура воздуха не такая высокая. Продолжительность пребывания не должна превышать 6 минут. После первого захода в парную следует отдохнуть 8-12 минут в хорошо проветриваемом помещении».

Также, советует Бирюков, в парной лучше находиться в положении лежа, так как это снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствует нервной и мышечной релаксации. Не следует стоять или сидеть с опущенными ногами — это опять же дает нагрузку на сердце, а также перегревает голову. Если недостаточно свободного места, то при положении сидя лучше вытянуть руки вдоль полка или подтянуть их к груди.

Так что ходить в баню в принципе можно и ежедневно, но париться следует лишь в особые «банные» дни и с соблюдением всех правил, предписанных медиками. Конечно, если вы хотите, чтобы посещения бани принесли вашему здоровью пользу, а не вред.

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