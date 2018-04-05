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Ученые установили предрасположенность курильщиков к калорийной пище
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Ученые установили предрасположенность курильщиков к калорийной пище 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Учеными было проведено исследование, в ходе него выяснилось, что энергетическая плотность еды, которая потребляется человеком, зависит от того, курит он или нет.
Курильщики употребляют более плотную по количеству калорий пищу, чем те, кто бросил или никогда не курил. Об этом сообщает журнал BMC Public Health.
Учеными было проведено исследование, в ходе него выяснилось, что энергетическая плотность еды, которая потребляется человеком, зависит от того, курит он или нет. Так, любящие подымить участники эксперимента потребляют около 2,02 килокалорий на один грамм еды, а те, кто никогда не курил — всего 1,79.
Людям, которые курят, по словам ученых, следует обратить особое внимание на качество употребляемой еды: ведь исходя из того, что они в целом едят меньше, их пища может быть плотнее по параметру содержания углеводов и жиров.
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