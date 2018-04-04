Сколько нужно спать чтобы сохранить здоровье

Большинство из нас знает, что хороший сон ночью важен, но слишком немногие из нас фактически получают эти восемь часов сна и считают их приоритетом.

Что уж и говорить, многие уже давно забыли, что такое чувствовать себя по-настоящему отдохнувшей и выспавшейся. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, стимуляторы, такие как кофе и энергетические напитки, будильники и внешние источники света, в том числе электронные устройства, мешают нашему «циркадианному ритму» или естественному циклу сна / бодрствования.

Количество требующегося сна, в первую очередь, зависит от возраста. Взрослый человек, естественно, не будет спать по 13-16 часов в сутки, как младенец. С возрастом, кстати, есть еще одна интересная проблема — подростки и вообще люди до 22 лет должна спать 9-10 часов, когда обычно режим учебы этого не позволяет. Ученые и исследования показывают, что человек в возрасте до 40 лет может выспаться за 7-9 часов, с 40 до 55 — за 7-8 часов, а начиная с возраста 55 лет правильным количеством сна будут 6-8 часов. Конечно, вступают в игру и другие факторы — к примеру, количество физической активности. Если вы активно занимаетесь спортом и, например, регулярно ходите в тренажерный зал, то вам, скорее всего, потребуется больше времени на сон, чтобы восполнить потраченную энергию. Кстати, чем дольше и крепче человек спит, тем больше во сне тратится калорий. Поэтому основой любой диеты так же будет являться здоровый сон.

Недосып — страшная штука. Дело в том, что есть две фазы сна — фаза быстрого сна и фаза глубокого сна. Если вы проснетесь после того, как находились в фазе быстрого сна, то подъем будет легок, даже если вы не выспались — но, конечно, весь день энергичными вы не пробудете. Наш организм будит нас именно в фазе быстрого сна, так как в фазе глубокого сна мозг человека, что понятно по названию фазы, более «заснувший», и включиться в реальность (а может даже элементарно открыть глаза) будет очень сложно. Поэтому если вам повезет проснуться в фазу быстрого сна, то недосып не будет вам так страшен — но на всякий случай, выпейте чашечку кофе, так как на весь день энергии хватит вряд ли, если вы спали, допустим, меньше пяти часов. А еще можно обзавестись умным будильником — для этого понадобится недорогой фитнес браслет и приложение на телефон. Браслет будет чувствовать ваш пульс, а приложение считывать данные, и в фазе быстрого сна, максимально близкой к тому времени, которое вы установили для пробуждения, браслет на запястье начнет мягко вибрировать, чтобы пробуждение было максимально комфортным.

Если же недосып все-таки вас настиг, то не будет лучшего выхода, чем задремать на 10-20 минут. Такой небольшой «тихий час» восполнит энергию и поможет чувствовать себя гораздо бодрее. Но если такой возможности нету, то все еще не рекомендуется спешить пить кофе и энергетики. Любые напитки, содержащие кофеин, в первую очередь сделают вас еще более сонными на минут пятнадцать, за которые ваша сонливость, скорее всего, прошла бы и без кофе.

Еще одной большой проблемой является «пересып». Да-да, вы не ослышались — слишком много спать тоже крайне вредно и не приведет к большему количеству энергии. Нормы по количеству сна имеют верхнюю планку не просто так. Тело становится ватным, мышление медленным — кому понравятся такие «преимущества»? Как и упоминалось выше, мы теряем калории когда спим. Если вы спите определенное правильное количество времени, то вы потеряете ровно столько калорий, сколько вы съедите на завтрак. Но если вы спите слишком долго, то вы потеряете слишком много калорий. А калория — это не мера еды, а, в первую очередь, мера энергии. Соответственно, за те пару лишних часов, которые вы поспите, вы потеряете слишком много энергии, и с утра проснетесь не полными сил, как после здорового сна, а уставшими и обезвоженными. Поэтому, если вы в выходной день проснулись подозрительно рано и решаете поспать еще подольше — не спешите с этим решением. Если вы проснулись естественно, а не от назойливо сверлящего соседа или чего-то в этом же роде, то поверьте своему организму, потому что просто так будить он вас не станет. В конце концов, если вы встанете раньше чем обычно, и при этом будете бодрыми, то это только плюс — у вас будет гораздо больше свободного времени.

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