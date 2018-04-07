Как сдержать чихание

Вряд ли найдется человек, который бы любил чихать или никогда не делал этого в абсолютно неподходящей ситуации. Каждому хочется уметь контролировать свой организм и управлять им в нужные моменты.

Мы собрали самые эффективные и простые способы предотвратить чихание.

Стисните зубы

Если вы почувствовали щекотание в носу, как можно крепче стисните челюсти, так вы подадите мозгу сигнал, что не сможете выдохнуть большое количество воздуха изо рта так быстро, как это подразумевает полноценное чихание.

Как можно шире откройте глаза

Если ситуация позволяет, постарайтесь на 10-20 секунд как можно широко раскрыть глаза. Закрытые они являются необходимым условием для завершения рефлекторного действа — собственно чихания.

Надавите пальцем на фильтрум

Так называется часть под верхней губой, соответственно, находящаяся под носом. Надавите на нее пальцем — можно не сильно — этого будет достаточно.

Ладонью потрите ухо

Это поможет отвлечься и на некоторое время, а, может, и насовсем, отложит рефлекс.

Потрите переносицу

Старая добрая и известная многим возможность не чихнуть, когда очень уж не хочется. Правда, возможно, после того, как вы разотрете переносицу, у вас может появиться легкий насморк.