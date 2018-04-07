Как сдержать чихание 

Вряд ли найдется человек, который бы любил чихать или никогда не делал этого в абсолютно неподходящей ситуации. Каждому хочется уметь контролировать свой организм и управлять им в нужные моменты.
Мы собрали самые эффективные и простые способы предотвратить чихание.
- Стисните зубы
Если вы почувствовали щекотание в носу, как можно крепче стисните челюсти, так вы подадите мозгу сигнал, что не сможете выдохнуть большое количество воздуха изо рта так быстро, как это подразумевает полноценное чихание.
- Как можно шире откройте глаза
Если ситуация позволяет, постарайтесь на 10-20 секунд как можно широко раскрыть глаза. Закрытые они являются необходимым условием для завершения рефлекторного действа — собственно чихания.
- Надавите пальцем на фильтрум
Так называется часть под верхней губой, соответственно, находящаяся под носом. Надавите на нее пальцем — можно не сильно — этого будет достаточно.
- Ладонью потрите ухо
Это поможет отвлечься и на некоторое время, а, может, и насовсем, отложит рефлекс.
- Потрите переносицу
Старая добрая и известная многим возможность не чихнуть, когда очень уж не хочется. Правда, возможно, после того, как вы разотрете переносицу, у вас может появиться легкий насморк.