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Как сдержать чихание
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Как сдержать чихание 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Вряд ли найдется человек, который бы любил чихать или никогда не делал этого в абсолютно неподходящей ситуации. Каждому хочется уметь контролировать свой организм и управлять им в нужные моменты.
Мы собрали самые эффективные и простые способы предотвратить чихание.
  • Стисните зубы
Если вы почувствовали щекотание в носу, как можно крепче стисните челюсти, так вы подадите мозгу сигнал, что не сможете выдохнуть большое количество воздуха изо рта так быстро, как  это подразумевает полноценное чихание.
  • Как можно шире откройте глаза
Если ситуация позволяет, постарайтесь на 10-20 секунд как можно широко раскрыть глаза. Закрытые они являются необходимым условием для завершения рефлекторного действа — собственно чихания.
  • Надавите пальцем на фильтрум
Так называется часть под верхней губой, соответственно, находящаяся под носом. Надавите на нее пальцем — можно не сильно — этого будет достаточно.
  • Ладонью потрите ухо
Это поможет отвлечься и на некоторое время, а, может, и насовсем, отложит рефлекс.
  • Потрите переносицу
Старая добрая и известная многим возможность не чихнуть, когда очень уж не хочется. Правда, возможно, после того, как вы разотрете переносицу, у вас может появиться легкий насморк.
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