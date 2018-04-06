Эксперты выяснили особенности пищевого рациона курильщиков

Курящие люди склонны употреблять более плотную по количеству калорий на грамм пищу, в отличие от тех, кто никогда не курил, сообщает телеканал «360».

В ходе исследования ученые выяснили, что энергетическая плотность пищи напрямую связана с тем, курит человек или нет.

По данным ученых, курильщики склонны потреблять почти 2,02 килокалорий на один грамм еды, тогда как показатели тех, кто не имеет такой привычки, оцениваются в 1,79 килокалорий.

Вместе с тем ученые сообщили, что курящим людям следует внимательнее относиться к качеству потребляемой пищи, поскольку то, что они едят меньше, их еда может содержать больше жиров и углеводов.