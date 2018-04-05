Ученые объяснили, почему курильщики не сидят на диетах

Американские диетологи проанализировали пищевые и вредные привычки нескольких тысяч американцев и пришли к выводу, что курильщики потребляют больше калорий, чем те, кто бросил курить или никогда не курил. Как правило, курильщики едят реже, а порции у них меньше, потому что никотин подавляет аппетит. Исследователи решили проверить, сколько калорий содержит обычно потребляемая курильщиками пища. Как выяснилось, в среднем курильщики употребляют 2,02 килокалории на один грамм еды, а некурящие — только 1,79 калории. Так что несмотря на то, что курильщики меньше едят и могут думать, что соблюдают диету, их пища обычно плотная и не самая полезная.