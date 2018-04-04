Сезонная аллергия: как облегчить симптомы

С приходом весны мир разделяется на два лагеря: тех, кто ждет первых листочков и цветочков с нетерпением, и тех, кто с содроганием ожидает цветения. Сезонная аллергия может отравить это прекрасное время года. Чтобы победить аллергию, нужно работать с врачом, диетологом, аллергологом и, возможно, представителем нетрадиционной медицины. В этой статье мы уже говорили о том, как избежать аллергию. Сейчас же поговорим о том, как уменьшить симптомы, если она вас все же настигла.

Достаточно тщательно подготовиться к сезону цветения. Делать это лучше заранее, за несколько недель до того, как станет тепло. Апрель — самое подходящее для этого время.

Крепкий иммунитет

Аллергия — это сбой работы гормональной системы, поэтому важно укреплять иммунитет. Для этого нужно тщательно следить за работой кишечника. Ежедневно употребляйте кисломолочные продукты, овощи, цельнозерновые крупы. Перед сезоном цветения можно пропить курс про— и пребиотиков. Готовьте домашний квас и квашеную капусту, поскольку они оздоравливают кишечник. Спорт, достаточное количество воды, крепкий сон и некоторые БАДы (женьшень, эхинацея, элеутерококк, гинкго билоба, трифала) также способствуют укреплению иммунитета.

Промывание носа

Держите всегда под рукой спрей с морской водой или физраствором для того, чтобы промывать нос. Делать это нужно несколько раз в день, особенно во время или после пребывания на улице. Промывание носа поможет избавиться от остатков пыльцы или других аллергенов. Если есть возможность, почаще ополаскивайте лицо, а вечером обязательно принимайте душ и переодевайтесь сразу после возвращения домой. Кроме того можно использовать ингаляции для очищения дыхательных путей.

Местный мед Небольшое исследование в Финляндии показало, что употребление местного меда является «вакцинацией» от аллергии, поскольку пчелы контактируют с пыльцой. Серьезных научных доказательств этому нет, только разрозненные исследования. Но при аллергии на что только только не пойдешь, чтобы уменьшить симптомы.

Чистый воздух

Очистители воздуха, ионизаторы, кондиционеры убирают пыльцу и прочие аллергены из воздуха. Так что хотя бы дома вы можете создать максимально безопасную обстановку. Главное — не забывайте менять фильтры. Не открывайте окна в сезон цветения, ежедневно пылесосьте и мойте полы, уберите ковры.

Если аллергия серьезно портит вам жизнь, подумайте о том, чтобы носить на улице маску. Обычная маска из ближайшей аптеки блокирует около 90% частиц, вызывающих аллергию.

Растительная помощь

Многие травы и растения способны уменьшать воспаления и снижать аллергические реакции. Особенно хорошо себя зарекомендовали: белокопытник, спирулина, очанка лекарственная и желтокорень (гидрастис). Конечно, перед применением трав лучше проконсультироваться с фитотерапевтом. Мятный и зеленый чай так же известны тем, что облегчают проблемы с дыханием.

Острая пища

Это ненаучный подход, но многие аллергики говорят о том, что острые приправы помогают им справиться с заложенностью носа. Кайенский перец, чили, чеснок, горчица, васаби временно облегчают симптомы аллергии.

Больше питья

Для того, чтобы организм выводил аллергены, пейте больше чистой воды, свежих овощных соков, воды с лимоном. Включите в свой рацион овощные супы. Это поможет почкам лучше работать, а горячая жидкость способствует освобождению дыхательных путей.

Натуральная «химия»

Косметика, уходовые средства и бытовая химия способны усиливать симптомы аллергии, если содержат много критических ингредиентов. Поэтому избегайте средств масс-маркета, перейдите на натуральную косметику. Ее можно купить в специальных отделах или магазинах, а также онлайн. Не забывайте про то, что всегда можно использовать «бабушкины» рецепты, вместо лосьонов для тела пользоваться маслами, вместо тоника для лица — физраствор. Мыть посуду можно содой, а чистить стекла — раствором уксуса.

Позитивный настрой

Многие врачи-натуропаты утверждают, что симптомы аллергии усугубляются хроническим стрессом. Поэтому старайтесь сохранять спокойствие и не принимать тревожные ситуации близко к сердцу. Медитируйте, больше спите, занимайтесь спортом, ведите дневник — все это помогает уменьшить волнения.

Своевременные анализы

Если вы страдаете аллергией, не додумывайте за свой организм, на что именно он реагирует. Дойдите до ближайшей лаборатории и сдайте кровь на анализ. Врач поможет разобраться с тем, что именно вызывает аллергию, тогда будет проще подобрать лекарства и проводить профилактику.