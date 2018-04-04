«Дисбактериоз есть у всех»

«Весна — опасное время: атмосферное давление постоянно меняется, осадки выпадают, меняется температура воздуха. Это было всегда, во все времена. Недаром еще Пушкин говорил: „Весной я болен“.

Сейчас март закончился, но мы переживаем последствия. Март — месяц, когда активизируются определенные микроорганизмы. Это очень хорошо заметно, потому что у молодежи обостряются угри, люди постарше начинают ощущать метеозависимость, люди преклонного возраста жалуются на боль в суставах и пояснице. Все обостряется.

Дисбактериозы есть у всех. Сейчас такая структура питания…. В пищу употребляется очень много легких углеводов, всякой мусорной еды: печенье, снеки, перекусы, бутерброды с шоколадной пастой, конфеты, бесконечные тортики. Если на этом фоне, не подготовившись начать прием поливитаминов, то мы будем раскармливать не собственный организм, а дисбактериоз. Витамины следует принимать очень аккуратно, — только самым здоровым людям и с разрешения врача.

Сонливость — это тоже следствие дисбактериоза. Средняя цифра необходимого времени, чтобы выспаться — 8 часов. Меньше — будет проблемы.

Волшебной таблетки от весенней хандры нет: только правильное питание, адекватная физическая нагрузка и пребывание на свежем воздухе. Общие рекомендации: физическая нагрузка — фитнес, бег, бассейн».

Фто: vk.com/fitness_recepty