Чем полезен массаж лица?

Все мы хотим оставаться красивыми, молодыми, и в этом нашем стремлении все средства хороши. Одно из этих средств — массаж лица. Он стимулирует кровообращение, нормализует обмен веществ, благодаря чему кожа лучше дышит, становится гладкой, упругой и молодой. Цвет лица облагораживается, появляется румянец. Как эксперты рассказали сайту МедикФорум, массаж проводится по массажным линиям. Специалист не допустит растягивания кожи, он проведет процедуру чрезвычайно осторожно, лишь слегка касаясь умелыми руками вашего прекрасного лица. Этот массаж надо делать регулярно, через день два раза в неделю. Следует использовать его курсами, по 10–20 сеансов, несколько раз в году. После того как проделаете курс сеансов массажа, вы убедитесь в том, что морщин стало меньше, они уже не так сильно выражены, овал лица подтянулся, отеки век ушли, улучшился цвет лица. Массаж необходим также при лечении акне, застойных явлений лица, снимает мышечные спазмы, влияет на самочувствие, да и просто на настроение. Несмотря на все достоинства метода, к его проведению имеются противопоказания. Например, нельзя использовать массаж, если на лице имеются раны, порезы, ссадины, гнойники или обострился герпес. Специалисты могут предложить вам и пластический массаж — альтернативу хирургической подтяжке. Он показан в первую очередь дамам зрелого возраста. Это более интенсивный массаж, используются короткие надавливающие движения, воздействие идет не только на кожу, но и на подкожную клетчатку. В результате него запускаются процессы регенерации ткани, уходит отечность, возвращается тонус мышц. Пластический массаж необходим, если у вас вялая, стареющая кожа, снизился мышечный тонус, на лице наблюдается избыток жировых тканей. Он возвращает лицу здоровый цвет, тонус и упругость. Ранее эксперты доказалипользу массажа при омоложении.