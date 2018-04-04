Полнота для женщин может быть полезной

Ученые утверждают, что в определенном возрасте женщинам нужно принять как данность тот факт, что их тело прибавило в весе. Отчаянные попытки худеть при этом просто противопоказаны. Ведущий научный сотрудник Института иммунологии в Москве Ольга Зайкина рассказала о том, что жесткие диеты в период пременопаузы могут нанести ущерб здоровью и стать причиной ожирения в будущем. Об этом пишет «Медпульс». По словам эксперта, после наступления сорокалетия многие женщины сталкиваются с увеличением объемов талии и бедер. Прирост жировой ткани в этих зонах может быть вызван вовсе не перееданием, — прибавить в весе можно и на фоне нормального питания. Подобное изменение является следствием гормональной перестройкой женского организма, который постепенно готовится к наступлению менопаузы, отметила врач. «В возрасте после 40-ка начинается процесс угасания выработки гормонов, наступает пременопауза, для которой характерна определенная физиологическая перестройка. Связанные с ней гормональные изменения запускают рост и перераспределение подкожной жировой клетчатки в женском теле», — рассказала Ольга Зайкина. По словам специалиста, полнеют как правило талия, живот и бедра, нижняя часть лица, предплечья. Отложение жира в этих местах не просто естественный процесс — оно необходимо организму женщины, заявила эксперт. Важно понимать, что появляющийся в этом случае жирок помогает вырабатывать женские половые гормоны, ведь функции яичников со временем стихают. Именно поэтому полноватые дамы легче переносят климакс, чем худые. «Хотя четкой зависимости нет, в большинстве случаев полные женщины меньше страдают от этих возрастных неприятностей. Кожа у них, как правило, тоже лучше — более здоровый цвет лица, меньше морщин», — сообщила иммунолог. Врач предупредила: попытки истребить жир, голодание диеты, как и слишком интенсивные физические нагрузки, после 40 лет попросту вредны, так как могут провоцировать ухудшение самочувствия. Конечно, сильно полнеть не нужно, но и пытаться иметь фигуру как в 25 лет совершенно бессмысленно. Это так же глупо, как худеть во время беременности, подчеркнула врач. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые предложили относиться к процессу старения как к болезни, которую нужно лечить так же, как и другие.