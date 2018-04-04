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Диетологи назвали самые вредные крупы
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Диетологи назвали самые вредные крупы 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Диетологи опровергли убеждения об исключительной полезности каш, составив рейтинг самых вредных круп. Их отличает высокий гликемический индекс и небольшое содержание клетчатки, сообщают "Аргументы недели".
В антирейтинг попала манная крупа, около 70% которой состоит из крахмала. Об этой крупе следует забыть людям с избыточным весом или тем, кто стремится похудеть.
Кроме того, манка содержит мукополисахарид — сложный полимер, который не под силу расщепить детскому организму. Данное вещество снижает интенсивность движения ворсинок кишечника, угнетая пищеварительную деятельность.
Пустым источником калорий диетологи называли белый рис. Эта крупа практически не имеет в своем составе витаминов и минералов. Продающийся в магазинах рис покрыт тальком, который является мощным канцерогеном.
Тальк, в частности, провоцирует образование злокачественных опухолей желудка.
Также следует остерегаться овсянки быстрого приготовления. В ней нет ни клетчатки, ни других ценных компонентов. Зато в изобилии присутствуют искусственные ароматизаторы и красители.
Еще один большой минус каши из пакетика — большое содержание сахара, злоупотребление которым способствует не только набору веса, но и может привести к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Не такой уж полезной оказалась и гречка. Ученые пришли к выводу, что ее употребление может нанести вред диабетикам, гипотоникам и людям, страдающим хронической почечной недостаточностью.
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