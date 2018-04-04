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Курильщик на диете испытывает недомогание из-за недостатка калорий
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Курильщик на диете испытывает недомогание из-за недостатка калорий 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Американские специалисты проанализировали данные исследования об образе жизни свыше 5000 жителей США и выяснили, что у курильщиков и у людей без пагубной привычки разный подход к выбору пищи. Любители сигарет питаются небольшими порциями сытной еды, а во время диеты испытывают недомогание из-за недостатка калорий. МедикФорум выснил, анкетирование, данными которого апеллировали ученые, проводилось в 2013-2014 годах. Респондентам предлагали ответить на вопросы касательно заболеваний, физической нагрузки, особенностей питания, наличия вредных привычек. Ученые определили энергетическую плотность рациона анкетируемых, учитывая вес, рост, пол, возраст, активность. Самый высокий показатель оказался у курильщиков, так как они склонны употреблять пищу с высоким содержанием жиров. Эксперты также выяснили, что для жизнедеятельности любителей сигарет требуется намного больше энергии, нежели некурящему индивиду, так как часть ее уходит на борьбу с содержащимися в сигаретах вредными веществами. По этой причине во время диеты здоровье курильщиков страдает значительно больше, нежели людей без пагубной привычки. С табачным дымом в организм попадают вредные примеси, и человек, сокративший ежедневную норму калорий, начинает чувствовать недомогание. Ухудшение самочувствия наблюдается даже при попытке свести к минимуму количество выкуренных сигарет. Специалисты не рекомендуют людям, желающим бросить курить и избавиться от лишних килограммов, делать это одновременно. Опасающимся поправиться после «бойкотирования» сигарет советуют изменить рацион питания, добавив в него вместо сытных продуктов более полезные, включая крупы, овощи и фрукты. Правильная диета в данный период — очень важная часть программы отказа от курения.
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