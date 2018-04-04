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Подстава: простые вещи, убивающие красоту и состаривающие раньше времени
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Подстава: простые вещи, убивающие красоту и состаривающие раньше времени 

Anews 25 минут назад
Фото: Anews
Большинство из нас желают сохранять красоту и молодость как можно дольше, однако порой нарушить планы способны обыденные вещи. Мы даже не задумываемся о данных привычках как о потенциальной угрозе, приближающей старение. Солнце УФ-излучение способно провоцировать повреждение клеточных мембран кожи. Кроме того, при длительном пребывании на солнце запускается фермент коллагеназа, способный разрушать эластин и коллаген. Результатом послужит потеря кожей здорового цвета, возникновение морщин и сухость. Поэтому лучше всегда не забывать наносить солнцезащитный крем. Окна В теплую пору года окна в квартире или офисе почти всегда открыты, однако сквозь них внутрь проникает грязный воздух, особенно в больших городах. Чтобы защитить себя, лучше установить в комнатах воздухоочищающие приборы. Лень Очень часто из-за данного «вредителя» мы забываем о мелочах, например, ключевых правилах гигиены. В частности, порой девушки не смывают макияж перед сном, что только забивает поры и старит кожу. Стараться выглядеть хорошо стоит не для того, чтобы кого-то впечатлить, а ради самих себя. Плохой внешний вид становится причиной низкой самооценки и стресса, а те, как известно, не лучшие друзья красоты и молодости. Сахар На самом деле мы даже не подозреваем, сколько сахара потребляем за день, ведь он содержится в ряде продуктов. Его избыток может стать причиной ожирения, акне и преждевременного старения кожи. Лучше заменять его медом или, к примеру, фруктами. Воздух В домах, где имеется центральное отопление, ключевой проблемой является сухой воздух. Из-за этого кожа человека тускнеет, а еще могут формироваться морщины. Выходом может стать покупка увлажнителя воздуха или соответствующие крема. Стресс Стресс в хроническом виде запускает старение всего организма, отражаясь на коже и ее молодости, а также ряде внутренних процессов. Впрочем, в современном мире такого состояния трудно избегать. Чтобы защитить себя, важно научиться проще воспринимать проблемы и уметь находить в происходящем позитив. Умывание Даже такая безобидная привычка может наносить вред. В частности, частое использование мыла для умывания провоцирует разрушение защитного барьера кожи, поэтому та становится более восприимчива к раздражителям. Важно проверять состав своих средств гигиены.
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