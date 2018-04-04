Правильное питание в пожилом возрасте важнее лекарств 

Эксперт подчеркнул важность соблюдения специального рациона для людей старше 70 лет. Вместе с увеличением возраста растет число лекарственных препаратов, которые пожилые люди принимают для поддержания жизни в своем дряхлом теле. Однако многие забывают, что нахождение в пожилом возрасте предполагает совершенно особый подход к рациону питания — сообщает Medikforum.ru. Профессор Юрген Бауэр из больницы в Хайдельберге (Германия) обратил внимание на необходимость следовать этому подходу. По словам специалиста, людям старше 70 лет необходимо следить за стабильностью веса. Быстрая потеря мышечной массы угрожает саркопенией — дистрофическим изменением мускулатуры, приводящим к потере физической силы. Из-за этого повышается риск падений и переломов у стариков. При этом утраченную мышечную массу в пожилом возрасте восстановить гораздо сложнее. Для предотвращения дряхлости старикам необходимо обеспечить ежедневное потребление белка в количестве 1-1,2 г на кг массы тела. Если же произошла значительная потеря веса, необходимо увеличить эту норму до 1,4 г. Важно, чтобы в качестве источника белка в рационе было представлено мясо. Также необходимо употреблять молочные продукты с высоким содержанием лейцина. При необходимости в ход идут и растительные белки.