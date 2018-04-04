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Вред от получения загара в солярии
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Вред от получения загара в солярии 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Получить роскошный и ровный загар даже в холодное, снежное время года — это, безусловно, хорошее решение. Но так ли безвреден солярий для вашей красоты и здоровья. Попробуем разобраться, перечислив все «минусы» искусственного загара. Эксперты рассказали сайту МедикФорум о том, чем может грозить загар в солярии. Вызывает неэстетичную пигментацию При хорошем здоровье такая проблема может вас и не потревожить. Чего нельзя сказать о времени, когда вы принимаете средства контрацепции или проводите курс антибиотиков, мочегонных средств. На фоне гормональной перестройки в организме, на коже тела и лица появятся пятна повышенной пигментации. Если вы посещаете солярий на ранних сроках беременности, то возможно проявление так называемой гиперпигментации беременных — хлоазмы. Ведет к фотостарению кожи Все дело в том, что аппарат в солярии выделяет особые типы ультрафиолетовых лучей, способствующих быстрому достижению загара. Они, проникая в самые глубинные слои кожи, крайне негативно сказываются на коллагене и эластине — важных белках кожных клеток. Результатом является запуск процессов преждевременного старения эпидермиса. Повышает риск появления меланомы Воздействие такого типа УФ-лучей часто ведет к раковым новообразованиям. Особенно этому риску подвержены барышни и молодые люди до 30 лет, регулярно прибегающие к искусственному загару. Ранее сообщалось, что связь между раком кожи и солярием не доказана.
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