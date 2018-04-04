Стало известно, как распознать аллергию на секс

Можем ли мы испытывать аллергию к сексу? От головокружений до ощущение жжения — эксперты назвали несколько признаков, которые свидетельствуют о наличии этого расстройства. Подобно многим другим аллергиям, сексуальная возникает в тот момент, когда иммунная система человека начинает демонстрировать аномальную реакцию на какие-то внешние причины. Однако эти самые причины бывают довольно-таки сложно обнаружить в большинстве случаев. Аллергию на секс тяжело распознать, поскольку такие симптомы, как учащенное дыхание, повышенный ритм сердцебиения и усиленная потливость воспринимаются, как нормальное следствие занятий сексом. Однако если эту аллергию игнорировать или не лечить, то со временем она может протекать всё более тяжело и негативно сказываться на сексуальной жизни партнеров. По мнению ряда экспертов, существует несколько ключевых признаков аллергии на секс. В их число входят насморк, зуд, крапивница, жжение в области влагалища, отёки, ощущение скованности в груди, рвота, диарея, кровавые пузыри и даже потеря сознания. Но поскольку все эти симптомы могут вызываться многими другими расстройствами и болезнями, то необходимо иметь список определенных индикаторов, в результате которых может развиваться исключительно аллергия на секс. К примеру, если какие-то симптомы возникают после интимных отношений с новым партнером, то они могут вызываться его спермой. В ней содержится белок, провоцирующий аллергическую реакцию. Необходимо уделять внимание болезненным ощущениям после оргазма, так как в редчайших случаях у мужчин возникает аллергическая реакция на свою собственную сперму. Тревогу должны вызывать ощущения жжения и зуда после использования презерватива, так как чаще всего это говорит об аллергии на латекс. Если у вас возникает дискомфорт после применения новой смазки, речь может идти о каких-либо возможных раздражителях, входящих в ее состав. Среди них снижающие уровень боли бензокаин и лидокаин, консерванты или L-аргинин. Не игнорируйте ситуацию, при которой вы начали замечать какие-то симптомы после изменения обычной сексуальной рутины. Возможно, перед занятием сексом в душе вы попробовали какое-то новое мыло, которое вызвало аллергическую реакцию в организме, или масло для массажа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)