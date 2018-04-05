Ещё
Тина Канделаки объяснила важность разминки перед тренировками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тина Канделаки объяснила важность разминки перед тренировками 

Eva.ru 37 минут назад
Фото: Eva.ru
Популярная телеведущая Тина Канделаки известна любовью к физическим упражнениям. В своем Инстаграме звезда часто рассказывает о тренировках и делится различными секретами, помогающими построить фигуру мечты. В одной из последних публикаций телеведущая решила объяснить, почему же так важна разминка перед занятием.
Даже будучи генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ», Тина Канделаки находит в своем плотном рабочем графике время для занятий фитнесом и никогда не пропускает тренировки. Впрочем, как она призвалась раньше, даже ей зачастую приходится заставлять себя исправно посещать спортзал. В своих социальных сетях Канделаки пропагандирует здоровый образ жизни и вдохновляет подписчиков на занятия спортом. Тина не просто рассказывает о пользе тренировок, но и объясняет, как правильно выстраивать свою активность. В одной из последних публикаций в Инстаграме телеведущая решила напомнить подписчикам о важности разминки перед силовыми тренировками. Канделаки подчеркнула, что резкая нагрузка крайне вредна для сердца, поэтому необходимо повышать интенсивность упражнений постепенно.
Этой же причиной телеведущая объяснила и важность заминки после тренировки. Для укрепления сердечной системы и поддержания общей хорошей физической формы Тина посоветовала регулярно проводить кардиотренировки в виде ходьбы, бега или плавания. «Занятия циклическими упражнениями тренируют силу воли и выносливость, помогают концентрации и прекрасно позволяют строить планы и мечтать прямо во время занятий!» Подписчики поблагодарили Канделаки за лишнее напоминание, а кто-то и вовсе признался, что имеет дурную привычку пренебрегать разминками. А вот предложение мечтать во время занятий ободрили далеко не все. По их мнению, если сосредотачиваться на самих упражнения и думать о работе мышц, то занятие окажется более эффективным.
«Пишите, пожалуйста, больше в такой подаче, иногда инструкторы забывают донести какие-то детали, а вы это восполняете!» «Строить планы и мечтать во время упражнений вредно… Нужно сосредоточиться на самих упражнениях. И после тренировки ты получишь тройную дозу мечтаний.» «Вы отличный мотиватор, Тина, глядя на вас, бегу на тренировку!»
Тина Канделаки всегда рада поделиться с поклонниками полезными советами и идеями, как разнообразить свои тренировки. Например, ранее она посоветовала подписчикам выполнять следующие упражнения для пресса.
Eva.ru: последние новости
Как стать секси-домохозяйкой: полгода на превращение в фитнес-няшу после родов Ботокс подождет: 10 бьюти-новинок марта Беременная Кейт Миддлтон посетила пасхальную службу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала фото в семейных трусах60
Блогер раскрыла секрет подтянутых ягодиц на фото23
Тренды нулевых, которые не стоит возвращать6
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына50
Чем отпугивают женщины современных мужчин4
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение