Тина Канделаки объяснила важность разминки перед тренировками

Популярная телеведущая Тина Канделаки известна любовью к физическим упражнениям. В своем Инстаграме звезда часто рассказывает о тренировках и делится различными секретами, помогающими построить фигуру мечты. В одной из последних публикаций телеведущая решила объяснить, почему же так важна разминка перед занятием.

Даже будучи генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ», Тина Канделаки находит в своем плотном рабочем графике время для занятий фитнесом и никогда не пропускает тренировки. Впрочем, как она призвалась раньше, даже ей зачастую приходится заставлять себя исправно посещать спортзал. В своих социальных сетях Канделаки пропагандирует здоровый образ жизни и вдохновляет подписчиков на занятия спортом. Тина не просто рассказывает о пользе тренировок, но и объясняет, как правильно выстраивать свою активность. В одной из последних публикаций в Инстаграме телеведущая решила напомнить подписчикам о важности разминки перед силовыми тренировками. Канделаки подчеркнула, что резкая нагрузка крайне вредна для сердца, поэтому необходимо повышать интенсивность упражнений постепенно.

Этой же причиной телеведущая объяснила и важность заминки после тренировки. Для укрепления сердечной системы и поддержания общей хорошей физической формы Тина посоветовала регулярно проводить кардиотренировки в виде ходьбы, бега или плавания. «Занятия циклическими упражнениями тренируют силу воли и выносливость, помогают концентрации и прекрасно позволяют строить планы и мечтать прямо во время занятий!» Подписчики поблагодарили Канделаки за лишнее напоминание, а кто-то и вовсе признался, что имеет дурную привычку пренебрегать разминками. А вот предложение мечтать во время занятий ободрили далеко не все. По их мнению, если сосредотачиваться на самих упражнения и думать о работе мышц, то занятие окажется более эффективным.

«Пишите, пожалуйста, больше в такой подаче, иногда инструкторы забывают донести какие-то детали, а вы это восполняете!» «Строить планы и мечтать во время упражнений вредно… Нужно сосредоточиться на самих упражнениях. И после тренировки ты получишь тройную дозу мечтаний.» «Вы отличный мотиватор, Тина, глядя на вас, бегу на тренировку!»

Тина Канделаки всегда рада поделиться с поклонниками полезными советами и идеями, как разнообразить свои тренировки. Например, ранее она посоветовала подписчикам выполнять следующие упражнения для пресса.