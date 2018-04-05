Правда ли, что рыжие рожают не так, как все

Ох уж эти рыжие! Каких только страшилок не придумали про них за много веков. И на костре их жгли, и проклинали, и изгоняли, да только все равно нет-нет, а в семье вполне может всплыть «рыжий» ген, и тогда на свет появится очаровательный рыжик.

Некоторые педиатры, опираясь на личный опыт, утверждают, что рыжие дети по состоянию здоровья немного отличаются от остальных малышей. Педиатрам вторят акушеры-гинекологи, которые замечают, что и рожают рыжеволосые мамы не так просто.

«Летидор» обратился к специалистам семейного медицинского центра «Лейб-Медик», чтобы выяснить, правда ли, что с рыжими беременными всегда больше проблем.

Комментирует Елена Валерьевна Буцаева, акушер-гинеколог, стаж более 25 лет

Рыжеволосые женщины всегда были связаны с мистикой. С древних времен к рыжеволосым относились с опаской и приписывали им колдовское обаяние. Во многих мифологиях им приписывали мистическую силу и даже считали ведьмами.

Акушеры, как водится, народ крайне суеверный, поэтому к рыжеволосым женщинам относятся с повышенным вниманием.

Акушерская примета гласит:

«Если дежурство началось с рыжеволосой роженицы, значит, смена будет крайне тяжелой».

Многолетняя практика показывает: рыжеволосые женщины предрасположены к проблемным родам. Они больше, чем остальные, склонны к отекам, различным обострениям и гипотрофии. Это может быть связано с особой сосудистой проницаемостью и рыхлой структурой соединительной ткани, свойственной обладательницам рыжих волос и розовой кожи.

Врачи действительно вынуждены спрашивать женщин с рыжими волосами: «Это ваш натуральный цвет?»

Но, несмотря на все приметы, за мою более чем 20-летнюю практику работы в ЦПСиР я не помню ни одного негативного исхода у рыжеволосой роженицы.

Трудными эти роды скорее бывают для акушеров, а не для будущей мамочки, потому что требуют большей концентрации от врача!

Комментирует Светлана Ивановна Лизунова, врач — гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, стаж 33 года

Еще в медицинском институте нас пугали преподаватели: «Бойтесь рыжеволосых! У них все не слава богу: и беременность проходит сложнее, и в родах от них можно ожидать чего угодно».

Медицинских исследований на эту тему нет.

Но каждый врач знает, что к женщинам с рыжими волосами нужно относиться с особой осторожностью в назначении различных препаратов, так как у них может проявиться неадекватная аллергическая реакция даже на те препараты, на которые ни у кого и никогда не бывает аллергии.

Из своей практики могу сказать, что действительно у рыжеволосых женщин есть свои особенности в протекании беременности.

Например, они больше подвержены отекам и токсикозам. Науке неизвестен тот факт, почему у рыжеволосых женщин это случается чаще, чем у других.

К родам их готовят так же, как и всех остальных, потому что все эти мероприятия регламентированы приказами Минздрава , которые, конечно, не учитывают цвет волос, кожи и прочего.

Но мне хотелось бы успокоить рыжеволосых представительниц прекрасного пола, так как медицина по родовспоможению и квалификация акушеров сейчас находится на достаточно высоком уровне (не то что 300 лет назад!), и это позволяет не беспокоиться об исходе родов женщинам с любым цветом волос!

Возможно, все предостережения, которые касаются рыжеволосых женщин и их особенностей, обусловлены приметами, передающимися из поколения в поколение самими же врачами… А все приметы когда-то уходят в прошлое, потому что становятся неактуальными.