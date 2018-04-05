Чем можно заразиться через рукопожатие

Рукопожатие — древнейший коммуникативный способ проявления дружелюбия. Не только мужчины, но и женщины по всей Европе используют эту традицию приветствия, как по отношению к друзьям и приятелям, так и к незнакомым людям. Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения , при рукопожатии передаются восемьдесят процентов от всех существующих инфекционных болезней.

Кишечные инфекции

Почти все инфекции желудочно-кишечного тракта отечественные медики называют «болезнями грязных рук». При этом сам пациент может неукоснительно соблюдать гигиенические процедуры, однако при этом являться дружелюбным индивидом или ответственным лицом, постоянно контактирующим с огромным количеством людей. На руках обычного человека живет масса бактерий; они попадают туда после проезда в метрополитене, во время похода в магазин, в любое общественное учреждение или просто в туалет. Но мало кто несколько раз в день моет руки с мылом. Оказавшись на важной встрече или, например, на корпоративной вечеринке, даже за одно рукопожатие индивид получает на свою ладонь сальмонеллы, кишечные палочки, возбудителей дизентерии и другие болезнетворные бактерии. А если среди его окружения окажутся люди, ослабленные даже обычными простудными болезнями, то все эти бактерии на его ладонях будут просто кишеть. Однако здоровому человеку для вспышки заболевания недостаточно только получить их на свою кожу. Для начала воспалительного процесса возбудители кишечных инфекций должны попасть в рот. И ведь зачастую, после рукопожатий начинаются фуршеты, деловые обеды, вечеринки, совместные перекуры и как раз в такие моменты болезнетворные бактерии оказываются в ротовой полости, где начинают активно размножаться. В случае, если иммунитет ослаблен, развитие кишечной инфекции произойдет с большой долей вероятности.

Вирусы

Ученые государственного Кардиффского университета провели опрос среди тысячи британцев, пытаясь разобраться в их отношении к собственного здоровью. Более половины респондентов заявили, что при общении с больным человеком не станут с ним целоваться и даже подходить к нему близко. А если им будет понятно, что знакомый болен гриппом или ОРВИ, то восемьдесят процентов опрошенных сообщили, что предпочтут пожать ему руку. Между тем, распространение остро-респираторной вирусной инфекции через дружественный поцелуй, это — миф. Ученые из Университета Кардиффа настаивают, что самый действенный способ заражения ОРВИ, это — рукопожатие. Они объясняют данный факт тем, что передача вируса происходит не через слюну, а через слизь. Больной человек при простуде трогает руками свой нос, глаза, чихает в ладони или закрывает ими рот и частички слизи остаются на его руках и пальцах. Поэтому при рукопожатии они легко попадают в ладонь здоровому респонденту, который затем также трогает свое лицо, глаза, губы и заносит вирус на свои слизистые оболочки.

Похожим образом происходит заражение папилломовирусом человека или в простонародье — бородавками. Они живут на пальцах и ладонях больного, и пока он не начнет их выводить, эти новообразования на коже незаметны. При рукопожатии вирус легко передается здоровому человеку и он сам, также случайно касаясь своих слизистых оболочек, далее заносит его внутрь организма. Ну а затем бородавки начинают расти на наиболее пораженных участках кожи.

Дерматиты

Инфекционные дерматиты — явления весьма частое в современном мире. По данным исследователей из Университета Аберистуита в Уэльсе, даже в результате короткого и легкого рукопожатия с больным человеком, такие возбудители, как кандидомикозы и стрептококки моментально оказываются на коже здорового. И даже если после рукопожатия ладони человека были подвержены обработке горячей водой, но без мыла, все равно остается риск заражения грибковыми заболеваниями, чесоткой и импетиго — поверхностной гнойничковой пиодермией. А лечение этих трех инфекций весьма сложное и может затянуться на несколько месяцев. Именно поэтому британские ученые в своих исследованиях предлагают мужчинам совсем отказаться от рукопожатий, заменив их на дружеское похлопывание по плечу, а женщинам — на имитацию поцелуя. Такие коммуникативные способы смогут во многом затормозить массовую передачу инфекций и сохранить здоровье, пока еще не зараженному человеку.