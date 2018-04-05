Скулы без липосакции — реально или нет?

Препарат, который поможет сдеделать нос более тонким, скулы более выраженными, а подбородок — более четким, звучит как мечта. Благодаря клинике «Клазко» она стала реальностью! Рассказываем детали.

К «сезону похудения» клиника представила новый препарат Mesosculpt C71, который может всего за несколько инъекицй сделать контуры вашего лица четкими и выразительными, а кожу — более упругой. В отличие от других липолитиков, аппарат не разрушает жировые клетки, а влияет на метаболические процессы нашего организма.

Препарат может обмануть наш организм, заставляя его сжигать жировую ткань, как будто вы активно занимаеетсь спортом или сидите на диете. Этот процесс похож на сжигание жиров под воздействием низких температур: как будто вы очень замерзли. Инъекции препарата полезны и для венозных и артериальных сосудов — он разговняет отток жидкости и стимулирует микроциркуляцию. Это дает мощный эффект лимфодренжа. Бонус — препарат уменьшит отечность.

У средства накопительный эффект, но он достигается не за счет дозы препарата, а благодаря гиуалуроновй кислоте и витаминам. С каждой инъекцией лифтинг-эффект будет усиливаться, а кожа станет более гладкой и увлажненной.

Но одних инъекций недостаточно, чтобы поддерживать кожу в тонусе. Клинические процедуры всегда нужно подкреплять домашним уходом, и клиника предлагает нам линейку средств SculptSecret, которая работает в трех направлениях: липомоделирование, лимфодренаж и лифтинг. Средства также сжигают жировы клетки, выводят токсины и лишнюю жидкость. Кожа становится более подтянутой и упругой.