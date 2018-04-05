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Как похудеть к лету: 5 девушек, которые вдохновят вас на занятия спортом
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Как похудеть к лету: 5 девушек, которые вдохновят вас на занятия спортом 

Fraufluger.ru 45 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Все знают и помнят вечную шутку про «похудеть к лету»? Чем ближе летний сезон, тем больше в интернете появляется мемов с этой популярной в женской среде фразой. Признайтесь, что мысли о диетах и усиленных занятиях спортом посещают каждую из нас, стоит только подумать о приближающемся лете, пляже и возможности поражать общественность идеальной фигурой в купальнике. Конечно, мы об этом думаем, но порой что-то идет не так и заветная мечта о похудении, так и остается мечтой. Как похудеть к лету: 5 девушек, которые вдохновят вас на занятия спортомОчень часто между нами и подтянутой фигурой встает
элементарное отсутствие примера, который смог бы нас вдохновить на подвиги в  спорте и правильном питании. В такие моменты стоит вспомнить о том, что мы  живем в век Instagram,
где каждый стремится продемонстрировать свои лучшие стороны. Туда и следует
отправляться за поднятием боевого духа, смело воодушевляясь аккаунтами тех  девушек, чьи фигуры близки к идеалу.
Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо, немецкая топ-модель Тони
Гаррн, обладательница стройной фигуры, работу над которой она ведет ежедневно.
Не смотря на плотный график, Тони старается проводить в зале каждый день. Круг
её физических упражнений разнообразен, модель практикует всё — от йоги до  бокса.
Тони не изнуряет себя диетами, предпочитая здоровую пищу. В рацион входят овощи,
рыба и различные зеленые смузи, но модель также может побаловать себя выпечкой
или шоколадом, ведь девушки имеют право на маленькие слабости.
Актриса Меган Фокс стопроцентный секс-символ и девушка, на  которую точно стоит равняться в вопросах тренировок и питания. Меган всегда
отличалась отличной фигурой, но если в более юном возрасте в этом вопросе
актрисе помогал быстрый метаболизм, то теперь она придерживается диет и занятий
с личным тренером. Меган старается не употреблять молочные продукты,
остерегаясь их калорийности, и активно тренируется в спортзале. Стоит отметить,
что актриса родила троих сыновей, но даже во время беременности не переставала
ходить в спортзал и тщательно следить за своим рационом. Думаем, именно поэтому
её фигура остается примером для подражания.
Ана Чери, фитнес-модель, которая прославилась благодаря Instagram и  Youtube, где  пропагандирует здоровый образ жизни и несет спорт в массы. Для Аны спорт не просто хобби, это её стиль жизни, которому девушка отдает все свое
время. Ана также является владелицей фитнес-клуба, а на своем личном сайте
активно продает спортивную одежду, купальники и лично разработанные
фитнес-программы.
Фитнес-гуру Кайла Итсинес успела вдохновить многих девушек
на занятие спортом и завоевала славу среди адептов здорового образа жизни.
Закончив Австралийский институт фитнеса, Кайла работала фитнес-тренером, когда
ей пришла идея создать собственную программу тренировок, чтобы помочь девушкам
по всему миру привести своё тело в хорошую форму. Она часто публикует
фотографии с достижениями своих подопечных, активно постит видео собственных
тренировок и доказывает, что полезная пища — вкусная пища, делясь с  подписчиками рецептами.
Модель и фитнес-инструктор Джейн Селтер честно признается,
что главная цель в её жизни –вдохновлять людей. Основное внимание Джейн уделяет
тренировкам ягодиц, ей также принадлежит создание такого явления в интернета,
как «белфи». Вы же помните, как несколько лет назад ленты заполонили фотографии
девушек, у которых невидно лица, но отлично можно рассмотреть натренированные
ягодицы? Это дело рук Джейн Селтер, которая возвела тренировку ягодиц в абсолют
и замотивировала девушек последовать её примеру. Сейчас Джейн ведет свою фитнес-колонку
в New York Post, продолжает тренировать людей и постоянно находится в поисках
новых фитнес-трендов.
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