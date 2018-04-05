Как похудеть к лету: 5 девушек, которые вдохновят вас на занятия спортом

Все знают и помнят вечную шутку про «похудеть к лету»? Чем ближе летний сезон, тем больше в интернете появляется мемов с этой популярной в женской среде фразой. Признайтесь, что мысли о диетах и усиленных занятиях спортом посещают каждую из нас, стоит только подумать о приближающемся лете, пляже и возможности поражать общественность идеальной фигурой в купальнике. Конечно, мы об этом думаем, но порой что-то идет не так и заветная мечта о похудении, так и остается мечтой. Как похудеть к лету: 5 девушек, которые вдохновят вас на занятия спортомОчень часто между нами и подтянутой фигурой встает

элементарное отсутствие примера, который смог бы нас вдохновить на подвиги в спорте и правильном питании. В такие моменты стоит вспомнить о том, что мы живем в век Instagram,

где каждый стремится продемонстрировать свои лучшие стороны. Туда и следует

отправляться за поднятием боевого духа, смело воодушевляясь аккаунтами тех девушек, чьи фигуры близки к идеалу.

Гаррн, обладательница стройной фигуры, работу над которой она ведет ежедневно.

Не смотря на плотный график, Тони старается проводить в зале каждый день. Круг

её физических упражнений разнообразен, модель практикует всё — от йоги до бокса.

Тони не изнуряет себя диетами, предпочитая здоровую пищу. В рацион входят овощи,

рыба и различные зеленые смузи, но модель также может побаловать себя выпечкой

или шоколадом, ведь девушки имеют право на маленькие слабости.

Актриса Меган Фокс стопроцентный секс-символ и девушка, на которую точно стоит равняться в вопросах тренировок и питания. Меган всегда

отличалась отличной фигурой, но если в более юном возрасте в этом вопросе

актрисе помогал быстрый метаболизм, то теперь она придерживается диет и занятий

с личным тренером. Меган старается не употреблять молочные продукты,

остерегаясь их калорийности, и активно тренируется в спортзале. Стоит отметить,

что актриса родила троих сыновей, но даже во время беременности не переставала

ходить в спортзал и тщательно следить за своим рационом. Думаем, именно поэтому

её фигура остается примером для подражания.

Ана Чери, фитнес-модель, которая прославилась благодаря Instagram и Youtube, где пропагандирует здоровый образ жизни и несет спорт в массы. Для Аны спорт не просто хобби, это её стиль жизни, которому девушка отдает все свое

время. Ана также является владелицей фитнес-клуба, а на своем личном сайте

активно продает спортивную одежду, купальники и лично разработанные

фитнес-программы.

Фитнес-гуру Кайла Итсинес успела вдохновить многих девушек

на занятие спортом и завоевала славу среди адептов здорового образа жизни.

Закончив Австралийский институт фитнеса, Кайла работала фитнес-тренером, когда

ей пришла идея создать собственную программу тренировок, чтобы помочь девушкам

по всему миру привести своё тело в хорошую форму. Она часто публикует

фотографии с достижениями своих подопечных, активно постит видео собственных

тренировок и доказывает, что полезная пища — вкусная пища, делясь с подписчиками рецептами.

Модель и фитнес-инструктор Джейн Селтер честно признается,

что главная цель в её жизни –вдохновлять людей. Основное внимание Джейн уделяет

тренировкам ягодиц, ей также принадлежит создание такого явления в интернета,

как «белфи». Вы же помните, как несколько лет назад ленты заполонили фотографии

девушек, у которых невидно лица, но отлично можно рассмотреть натренированные

ягодицы? Это дело рук Джейн Селтер, которая возвела тренировку ягодиц в абсолют

и замотивировала девушек последовать её примеру. Сейчас Джейн ведет свою фитнес-колонку

в New York Post, продолжает тренировать людей и постоянно находится в поисках

новых фитнес-трендов.