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Канадские медики подтвердили теорию Софи Лорен о пользе макарон для фигуры
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Канадские медики подтвердили теорию Софи Лорен о пользе макарон для фигуры 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Софи Лорен никогда не скрывала, что очень любит поесть. «Всем, чем я являюсь, я обязана спагетти!» — уверяет всех знаменитая итальянка. И ее соотечественники с ней соглашаются. На родине знаменитой актрисы паста никогда не считалась калорийной едой: итальянцы едят спагетти каждый день и при этом остаются стройными. «Есть хорошие новости: ешьте больше макарон! Сколько раз люди, исподтишка разглядывающие мои бедра и талию, спрашивали, как я держу свою фигуру в форме при любви к пасте? Теперь ученые подтвердили то, что итальянские мамы знали испокон веков: паста полезна. Я люблю поесть, но я люблю здоровую пищу. Я люблю пасту. Я люблю крахмал», — писала актриса в своей книге «Женщина и красота от Софи Лорен».
И вот теперь канадские ученые согласились, наконец, со своими итальянскими коллегами. «Употребление макаронных изделий не приводит к увеличению веса и даже позволяет похудеть», — пришли к выводу канадские медики. Ученые проанализировали 30 исследований, в которых принимали участие 2,5 тысячи человек. Добровольцы три раза в неделю ели пасту (половину чашки среднего объема) и после трех месяцев потеряли в весе примерно по 500 граммов каждый. По словам медиков, результаты исследований свидетельствуют о том, что макаронные изделия не приводят к увеличению веса и жировых отложений, если, конечно, сочетать их со сбалансированной диетой.
«Наши исследования показали небольшую потерю веса у наблюдаемых, а это значит, что, вопреки распространенному мнению, макаронные изделия могут быть частью здоровой диеты», — приводит слова доктора Джона Сивенпипера EurekaAlert. Как ранее писала Teleprogramma.pro, употреблять в пищу следует только настоящие итальянские спагетти, изготовленные из твердых сортов пшеницы. Только такой продукт отличается высоким содержанием растительного белка и относительно низкой калорийностью.
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