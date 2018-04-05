Гормоны и вес: что каждая девушка должна знать о своем теле

Несколько надоедливых килограммов говорят вовсе не о том, что ты недостаточно тренируешься или плохо соблюдаешь диету. Вполне возможно, что в твоем организме есть гормональные дисбалансы, которые мешают привести твой метаболизм в нормальное состояние. Вот несколько гормонов, чей меняющийся уровень влияет на твой вес.

Кортизол

Кортизол — гормон стресса, вырабатываемый надпочечниками. Когда есть некая внешняя угроза, усиливает сердцебиение и повышает артериальное давление, а также активизирует работу мышц. Он эффективно помогает лечить кратковременное расстройство, но когда тело находится в постоянном состоянии стресса, тогда он работает во вред — например, снижает расход глюкозы в мышцах, заимствуя ее из других органов. Если наблюдается его резкое увеличение, кортизол может вызвать у тела «воспалительный режим», что приводит к онкологии, диабету и развитию аутоимунных заболеваний. Повышение его уровня влечет чрезмерную выработку инсулина и жировых клеток, следствием чего является увеличение массы тела. Как контролировать: проверь, чтобы в день у тебя было не меньше семи часов сна, осваивай йогу, избегай употребления алкоголя.

Тироиды

Все знают, что проблемы с щитовидной железой приводят к неожиданному увеличению веса, но мало кто задумывается, как именно это происходит. Железа, расположенная на нашей шее, производит гормоны, которые управляют метаболизмом, сердечным ритмом, ростом, сном и многими другими процессами в организме. Если щитовидная железа не производит достаточно определенного гормона, возникает гипотериоз, который приводит к накоплению воды в организме, из-за чего и возникает ощущение, что формы округляются. Как контролировать: обратись к специалисту, чтобы он выписал специальные препараты для щитовидной железы, добавь в свой рацион йодированную соль и избегай сырых овощей.

Лептин

Тебе знакомо ощущение, что ты наелась? Оно появляется потому, что лептин сигнализирует всему телу, что пора остановиться. Если ты ешь слишком много сладких продуктов или переработанную еду с добавлением фруктозы, твое тело прекращает его выработку. Это, в свою очередь, снижает чувствительность организма к лептину, и мозг перестает получать сигналы о том, что пора перестать есть. Кроме того, лептин сообщает мозгу о количестве жировых масс и даже влияет на репродуктивную функцию — если у тебя нарушения в питании, вероятность забеременеть снижается. Как контролировать: ешь каждые два часа понемногу, не употребляй много фруктов, пей больше воды.

Мелатонин

Мелатонин производится шишковидной железой, и это помогает нам быстро засыпать и в принципе поддерживать стабильный режим сна. Мелатонин повышается к вечеру, а к утру его количество в организме снижается. Поскольку наши тела нуждаются в сне, чтобы восстановить себя, — отсутствие мелатонина тоже может стать причиной набора веса. Как контролировать: засыпай в темной комнате, избегай есть на ночь, добавь в рацион семена годжи, миндаль, вишню, семена подсолнечника и кардамон.

Эстроген

Главный женский гормон производится яичниками, и его количество зависит от множества факторов, в том числе, состояния жировой ткани. В какой-то момент может наступить порочный круг: чем больше твой вес, тем больше проблем с щитовидной железой, а из-за ее неправильной работы все сложнее похудеть. Кроме того, ты получаешь дополнительный эстроген из продуктов, содержащих пестициды или другие вещества с гормонами роста. Когда уровень эстрогена превышен, ты становишься устойчивее к воздействию инсулина, что тоже заставляет тебя набирать вес. Как контролировать: избегай употребления алкоголя, добавь цельнозерновые в рацион и регулярно тренируйся.