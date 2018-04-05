Восемь советов по выживанию в суровых условиях уральского смога

Прогнозы синоптиков на ближайшие несколько дней неутешительны. До вечера субботы над Средним Уралом провисит смог. Виной всему — слабый ветер. О том, как выжить в суровых природных условиях, сообщает в четверг, 5 апреля, «АиФ-Урал»

По прогнозам Уралгидромета на Среднем Урале объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Из-за слабого ветра смог провисит над уральским регионом до 20 часов 7 апреля. «АиФ-Урал» составил небольшую памятку о том, как минимизировать воздействие загрязненного воздуха на организм.

1. Для защиты органов дыхания от загрязненного воздуха необходимо использовать специальные маски или повязки, сделанные из марлевой или хлопчатобумажной ткани. Их нужно увлажнять и сменять через каждые 2-3 часа.

2. Чтобы поддержать иммунитет и снизить возможную интоксикацию организма, рекомендуется употреблять больше фруктов и овощей. Токсическое воздействие смога на организм помогут уменьшить и поливитамины.

3. Ограничить физические нагрузки.

4. Людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы и органов дыхания, следует выполнять предписания врачей и не прекращать назначенную терапию.

5. По возможности, максимально ограничить курение, избегать употребления спиртных напитков. Организм может попросту не справиться с удвоенной нагрузкой.

6. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.

7. Проводить влажную уборку дома и на работе. Кроме того, можно также поставить увлажнители воздуха или банки с водой, чтобы повысить влажность.

8. Максимально часто рекомендуется промывать нос и горло. Частички грязного воздуха, оседающие на слизистых, могут стать фактором риска для развития опасных заболеваний органов дыхания.