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Восемь советов по выживанию в суровых условиях уральского смога
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Восемь советов по выживанию в суровых условиях уральского смога 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Прогнозы синоптиков на ближайшие несколько дней неутешительны. До вечера субботы над Средним Уралом провисит смог. Виной всему — слабый ветер. О том, как выжить в суровых природных условиях, сообщает в четверг, 5 апреля, «АиФ-Урал».
По прогнозам Уралгидромета на Среднем Урале объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Из-за слабого ветра смог провисит над уральским регионом до 20 часов 7 апреля. «АиФ-Урал» составил небольшую памятку о том, как минимизировать воздействие загрязненного воздуха на организм.
1. Для защиты органов дыхания от загрязненного воздуха необходимо использовать специальные маски или повязки, сделанные из марлевой или хлопчатобумажной ткани. Их нужно увлажнять и сменять через каждые 2-3 часа.
2. Чтобы поддержать иммунитет и снизить возможную интоксикацию организма, рекомендуется употреблять больше фруктов и овощей. Токсическое воздействие смога на организм помогут уменьшить и поливитамины.
3. Ограничить физические нагрузки.
4. Людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы и органов дыхания, следует выполнять предписания врачей и не прекращать назначенную терапию.
5. По возможности, максимально ограничить курение, избегать употребления спиртных напитков. Организм может попросту не справиться с удвоенной нагрузкой.
6. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.
7. Проводить влажную уборку дома и на работе. Кроме того, можно также поставить увлажнители воздуха или банки с водой, чтобы повысить влажность.
8. Максимально часто рекомендуется промывать нос и горло. Частички грязного воздуха, оседающие на слизистых, могут стать фактором риска для развития опасных заболеваний органов дыхания.
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