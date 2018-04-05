В безглютеновой диете обнаружили множество глютена

В безглютеновой диете на самом деле содержится глютен. К такому поразительному выводу пришли американские исследователи. Для жертв целиакии следование безглютеновой диете является медицинской необходимостью. Тем более грустными будут для этих людей результаты исследования, опубликованного журналом The American Journal of Clinical Nutrition. Они показали, что придерживающиеся безглютеновой диеты люди очень часто употребляют значительно больше глютена, чем бы им этого хотелось. Даже на строгих диетах без глютена, предназначенных для пациентов с целиакией, всё равно существует немалый риск соприкоснуться с этим белком, что может вызвать целый ряд опасных побочных реакций от нарушений роста да повышенного риска рака. Авторы исследования следили за двумя группами людей. В одной из них были пациенты с целиакией, а в другой те, для кого глютен никакой опасности не представлял. Обе группы следовали безглютеновой диете, и в период исследования ученые оценивали, какое количество глютена употребляет каждый человек. МедикФорум напоминает, что когда человек не следует безглютеновой диете, тот в день он съедает от 7 500 до 10 000 мг глютена. Однако жертвам целиакии рекомендуют употреблять менее 10 мг в день, поскольку превышение этого количества может вызвать опасные симптомы, включая хронические повреждения кишечника. И вот исследование показало, что даже на безглютеновой диете люди употребляли, в среднем, по 244 мг этого белка, если судить по анализам стула, и по 363 мг, если ориентироваться на анализы мочи. Оба этих показателя намного превосходят предельно рекомендованные безопасные дозы для пациентов с целиакией. Следовательно, даже в самой строгой безглютеновой диете всё равно содержится достаточно глютена. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)