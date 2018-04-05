Как победить гиповитаминоз?

Колумнист BeautyHack Владимир Животов рассказал, чем искусственные витамины отличаются от натуральных, зачем их принимать и почему в межсезонье мы чувствуем апатию, упадок сил и снижение жизненного тонуса.

Есть ли на самом деле гиповитаминоз?

Наш организм регулярно сталкивается с неблагоприятными факторами окружающей среды. Чтобы им противостоять ему нужны дополнительные ресурсы, которые мы получаем из витаминов. Часто мы расходуем их гораздо больше, чем потребляем. Этот дисбаланс и называется гиповитаминозом.

Еще один важный нюанс.

Большое потребление овощей и фруктов не гарантирует профилактики гиповитаминоза. Многие витамины разрушаются при термической и химической обработке, которой они подвергаются.

Из-за экологии в организме повышается количество свободных радикалов. И даже витамины «с грядки» с большим количеством антиоксидантов вместо того, чтобы повышать жизненный тонус, идут на их нейтрализацию.

Большинство витаминов не синтезируется в нашем организме. Они не способны накапливаться в организме (за исключением жирорастворимых). Мы не можем накопить их, а затем, как хомячки, расходовать постепенно. Для наших широт характерен дефицит солнечного света. Из-за этого практически у всех наблюдается нехватка витамина D, нормализовать уровень которого невозможно даже после нескольких недель на море.

Почему в межсезонье люди плохо себя чувствуют?

В переходный период (осень и весна) у многих наблюдается упадок сил и снижение работоспособности: люди чувствуют себя уставшими и разбитыми. Прежде всего такое со связано с уменьшением светового дня, понижением температуры и влажности воздуха — это не может не сказаться на нашем физическом состоянии.

В межсезонье особенно страдают люди с неблагоприятным фоном: несбалансированным рационом, хроническими заболеваниями, старыми травмами. Такое состояние всегда сопровождается гиповитаминозом.

Следствие этого — низкая устойчивость к стрессу и повышенная утомляемость (некоторые называют это состояние синдромом хронической усталости, что не совсем верно). Человек не может выспаться даже при достаточном количестве сна (причина — нехватка витамина D). Среди других возможных причин хронической усталости — нарушение работы щитовидной железы и печени, перенесенные в прошлом травмы черепа (травмы черепа нарушают работу опорно-двигательного аппарата и как следствие — всего тела, затрудняя правильную циркуляцию жидкостей и обмен веществ).

Можно ли вылечить простудное заболевание приемом витаминов?

Когда начинается типичное простудное заболевание, начинать принимать витамины в надежде купировать симптомы уже поздно. Витамины — прежде всего, профилактическое средство, а не лечебное. Они не могут мгновенно активизировать иммунную систему, которая была угнетена предшествующими переутомлением, стрессом, неправильным питанием и переохлаждением.

Все ли витамины усваиваются организмом?

Может ли машина не усваивать бензин? Конечно, нет. Без него она не сможет ездить. Но этот бензин должен быть хорошего качества. Точно так же и люди не могут нормально функционировать без витаминов (кстати, слово «витамин» состоит из двух производных: «вита» — «жизнь» и «амин» — «азотсодержащее соединение»). Если организм по каким-то причинам перестает их усваивать, ему приходится не сладко. Авитаминоз сопровождается серьезными симптоматикой и требует незамедлительной терапии.

Усвояемость витаминов зависит от их качества, степени очистки происхождения (натуральные либо искусственные). Ученые давно определили их молекулярный состав, но воссоздать их пространственное расположение (конфирмацию) в лабораториях до их пор не получилось. При промышленном производстве витаминов отсутствует селективность.

Как именно поведут себя искусственные витамины в организме можно только предполагать. Главная опасность заключается в том, что искусственные изомеры очень похожи на настоящую молекулу: она блокирует рецепторы, после чего они больше не реагируют на натуральные молекулы. Это препятствует некоторым химическим реакциям. Кроме того, у натуральных витаминов есть специальные балластные молекулы, которые улучшают усвоение, транспорт полезных веществ и связывание с клетками.

Получается, что, принимая синтетические БАДы, мы лишаем организм того, что поступает с едой. Поэтому к применению витаминно-минеральных комплексов нужно относиться очень аккуратно!

Такие препараты реализуются в аптеках без рецептов. Я рекомендую доверять только проверенным производителям. Если во время приема подобных препаратов вы чувствуете перевозбуждение, испытываете трудности с засыпанием, или замечаете, что моча окрасилась в ярко-желтый цвет (от избытка рибофлавина), необходимо уменьшить дозировку, вне зависимости от того, что написано в инструкции.

Сдавать анализы перед началом приема витаминов имеет смысл, если есть типичная яркая клиническая картина дефицита какого-либо из них. Лучше это делать под контролем врача.

Действительно ли все люди страдают дефицитом витамина D?

Сдавать анализ крови на уровень витамина D можно и нужно всем проживающим в наших широтах. В 90% случаев он покажет его дефицит, что связано с сильным недостатком солнца. Даже если оно есть, мы закрываемся одеждой, кепкой, очками, используем солнцезащитные кремы, не позволяя витамину D синтезироваться в полном объеме. В мегаполисах полезный ультрафиолет перекрывается еще смогом и пылью. Хочу обратить внимание, что лабораторная норма 30 нг/мл сильно занижена. Если у человека нет жалоб, характерных для дефицита витамина D (хроническая усталость, сонливость, боли в мышцах, связках, суставах, нарушения в работе щитовидной железы и печени), его оптимальный уровень — это 40-60 нг/мл. В том случае, если есть жалобы, нужно повысить дозировку на 90 нг/мл и поддерживать его достаточно длительное время.

Для того, чтобы избавиться от дефицита «витамина солнца», необходимо принимать его в дозировке около 5000 международных единиц каждое утро вместе с едой. В идеале, если это будет масляный раствор. Кстати, в поливитаминных комплексах почти всегда не хватает витамина D, поэтому его лучше принимать дополнительно. Это нужно делать круглогодично с перерывом на 2 летних месяца.

Сдавать кровь на содержание витамина D можно как до начала терапии, так и спустя 1-2 недели. Правило: исключение препарата за сутки до этого.

Ощутимое изменение в анализах произойдет не раньше, чем через 3 месяца после начала приема. После этого эндокринолог принимает решение о дальнейшей дозировке.

Поливитаминные комплексы в профилактических целях имеет смысл. Хотя чаще всего в них присутствуют одновременно и жиро-, и водорастворимые витамины. Это нежелательно, потому что они по-разному усваиваются, и их прием лучше разбить на этапы. Покупая витамины, убедитесь, что они соответствуют всем стандартам качества и изготовлены надежным производителем с хорошей репутацией.