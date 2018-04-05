6 средств, которые успокоят чувствительную кожу

Мицеллярная вода для чувствительной кожи Uriage

Думаете, чувствительную кожу можно очищать тем же, что и любой другой тип? В теории, конечно, можно. Но на практике, чтобы увидеть улучшения, лучше запастить средствами, в которых все продумано. Например, мицеллярная вода для чувствительной кожи Uriage содержит мельчайшие невидимые частицы, которые расщепляют жиры, очищают кожу. Средство очень мягкое и комфортное — никаких раздражений, покраснений и аллергических реакций.

Нежный гель-крем для бережного очищения Swiss Image

Для всех, кто безоговорочно верит в швейцарские разработки. Нежный гель-крем содержит натуральные активные ингредиенты растительного происхождения, которые и загрязнения удалят, и поры очистят и токсины выведут. Чувствительная кожа особенно оценит экстракт иссопа и пантенол в составе, которые обладают смягчающим и успокаивающим действием.

Сыворотка Cicapair Dr.Jart

Все очень и очень непросто — эта сыворотка содержит нанокапсулы с фитостволовыми клетками центеллы азиатской. Выговорить крайне сложно (да и не надо), главное — смотрите на эффект и наслаждайтесь. Результат вас порадует — Cicapair обеспечивает быстрое восстанавливающее и стимулирующее действие, улучшает общее состояние кожи и восстанавливает цвет лица. Чувствительная кожа скажет вам спасибо!

Крем для рук Rivoli Les Mains Crème Régénérante

Обладателям чувствительной кожи важно подобрать эффективный уход не только для кожи лица, но и рук. Тут в игру вступает швейцарский бренд Rivoli со своей новинкой Les Mains Crème Régénérante для заботы о коже рук. По своему эффекту средство сравнимо с инъекциями ботокса, что особенно здорово, правда же? Помимо всего прочего, Les Mains Crème Régénérante стимулирует естественные антивозрастные свойства кожи и избавляет от повреждений, вызванных старением, УФ-излучением и гормональными изменениями. Срочно в номер, как говорится!

Успокаивающий увлажняющий крем для чувствительной кожи REMEDY

В этой баночке не много не мало 92% ингредиентов натурального происхождения. Крем увлажняет кожу и укрепляет её защитный барьер, параллельно поддерживая полезную микрофлору. Remedy не просто успокаивает и приводит в чувство кожу, но и оказывает нейро-косметическое действие — вуаля, и кожа мгновенно испытывает облегчение.