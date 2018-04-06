Неожиданные причины чаще улыбаться

Казалось бы, улыбка является чем-то произвольным и не столь значимым. Однако в действительности эта простая манипуляция имеет массу преимуществ для здоровья. В частности, она в состоянии помочь в борьбе с мигренью, болезнями сердца и некоторыми другими проблемами.

Боль

Улыбка способна повысить уровень эндорфина, что обеспечит болеутоляющее и, кроме того, яркое успокаивающее действие, что даже можно сравнить с эффектом опиатов. Последние в прошлом использовали при различных медицинских операциях вместо актуального сейчас наркоза.

Память

Эксперимент, проведенный учеными из Университета Лома-Линда в США, дал неожиданные результаты. В частности, оказалось, что улыбка способна улучшать память, по меньшей мере кратковременную. Это проявляется, если запоминать информацию с улыбкой на устах.

Стресс

Смех и простые улыбки способны уменьшать уровни кортизола и норадреналина, которые также считают гормонами стресса. Чем чаще на лице улыбка, тем меньше риск развития хронического стресса. Последний, как известно, ответственен за ряд проблем со здоровьем, в том числе тех, что связаны с пищеварением, кожей и мигренью.

Бессонница

Исследования доказывают, что улыбки перед сном в состоянии избавить от бессонницы, сделать отдых более глубоким и, что не менее важно, спокойным. Это отличная новость для тех, кто перед отправкой в кровать любит просматривать комедии или обмениваться шутками с семьей/второй половиной.

Счастье

Ученые утверждают, что даже натянутая социальная улыбка повышает шансы человека испытать ощущение счастья. Причиной этому выработка эндорфина, уровень которого имеет непосредственную связь с настроением. Фальшивая улыбка столь эффективна по той причине, что мозг реагирует не на эмоциональные всплески, а на работу лицевых мышц.

Иммунитет

Благодаря улыбке человеческий организм начинает в ускоренных темпах генерировать кровяные тельца. Лейкоциты, как известно, ответственны за ряд процессов, к примеру, за защиту организма от опасных вирусов и всевозможных бактерий. Чем более оперативно тело человека производит непосредственно лейкоциты, тем лучше у индивида работает иммунная система.