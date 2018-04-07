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5 малоизвестных фактов о головной боли
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5 малоизвестных фактов о головной боли 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
С головной болью хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Но, хотя эта проблема со здоровьем и является самой распространенной, многие факты о ней могут показаться многим совершенно неожиданными. МедикФорум собрал заключения врачей о головной боли, которые впечатляют и удивляют. У головной боли много разновидностей. Голова может разболеться от простуды, гриппа, синусита и других заболеваний. Но основных видов — три: давящая головная боль, мигрень и «гистаминовая» боль, которая имеет острый характер и возникает с одной стороны головы и лица. Из этих трех видов головной боли самой распространенной является давящая боль. У головной боли может не быть причин. Та самая «гистаминовая» боль может то появляться, то не проявляться в течение длительного срока. Почему она после долгой паузы вновь напоминает о себе, неизвестно — каких бы то ни было видимых причин для этого нет. Жизнь на природе провоцирует головные боли. Ряд научных данных свидетельствуют: женщины, которые живут в деревнях и пригородах, гораздо чаще страдают от головной боли, чем их сверстницы в городах. Головную боль может вызывать гроза. Американские исследователи обнаружили, что природные электромагнитные волны способствуют появлению спор грибка и производству озона, которые и провоцируют появления мигрени. На головную боль можно действовать внушением. Проводившиеся эксперименты продемонстрировали: до 40% людей, страдающих от головной боли, сообщают об улучшении самочувствия после приема таблетки, даже если эта таблетка не содержит лекарственных компонентов и состоит просто из глюкозы. Головная боль связана с другими болезнями. По словам ученых, люди, склонные к головным болям, часто имеют повышенный риск пережить инсульт и стать жертвами сердечно-сосудистыми заболеваний. Особенно это касается курильщиков, а также женщин, которые используют оральные контрацептивы. Ранее МедикФорум писал о том, почему вредно застилать кровать покрывалом.
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