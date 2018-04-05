Ещё
Боли в животе после секса — о чем стоит задуматься?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боли в животе после секса — о чем стоит задуматься? 

МедикФорум 49 минут назад
Фото: МедикФорум
Боли у женщины в животе после секса могут быть вызваны разными причинами. Варьируется также и распространение болей — в паховых складках, внутри половых органах, снаружи в промежности. Острые боли могут сопровождаться слабостью, головокружением и даже потерей сознания. Как рассказали врачи сайту МедикФорум, основной причиной болей внизу живота являются инфекционные заболевания. Кроме боли, могут быть и другие симптомы — жжение и зуд во влагалище, ощущения «потягивания» в боку. Не следует пытаться самостоятельно начинать лечение, нужно обратиться к врачу-венерологу. Если боли после секса происходят при мочеиспускании, то это цистит. Также боли может вызывать эндомитроз. Это значит, что во время секса женщина не была полностью расслаблена, а кровь, которая при половом акте прилила к малому тазу, застоялась в органах и вызвала эти неприятные ощущения. Стоит также проанализировать половой акт, который предшествовал болям. Возможно, совершались слишком глубокие проникновения во влагалище. Нередко боли имеют психосоматический характер и вызваны какими-то сексуальными комплексами и страхами. Эти проблемы помогают устранить врачи-сексологи. Особенное внимание нужно уделить таким болям, если они происходят после секса во время беременности. Иногда причиной является материнский инстинкт — страх женщины за безопасность ребенка. Но, как правило, они вызваны тем, что тело женщины перестраивается для родов и обычные позы становятся неудобны. Лучше всего обратиться к врачу, который проведет обследование и заключит, можно ли вам заниматься сексом и на каком сроке нужно это дело прекратить. Боли в животе после секса могут сопровождать выделением крови. В таком случае это может быть разрыв яичника или кисты яичника, осложнения внематочной беременности и даже выкидыш. Ранее врачи рассказали, что боли в животе могут быть опасны для жизни.
МедикФорум: последние новости
В безглютеновой диете обнаружили множество глютена Уход за телом после родов Почему шампунь или гель для душа не подходят для бритья ног
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад45
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье53
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток13
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь
Волочкова показала фото в семейных трусах86
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение