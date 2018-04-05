Боли в животе после секса — о чем стоит задуматься?

Боли у женщины в животе после секса могут быть вызваны разными причинами. Варьируется также и распространение болей — в паховых складках, внутри половых органах, снаружи в промежности. Острые боли могут сопровождаться слабостью, головокружением и даже потерей сознания. Как рассказали врачи сайту МедикФорум, основной причиной болей внизу живота являются инфекционные заболевания. Кроме боли, могут быть и другие симптомы — жжение и зуд во влагалище, ощущения «потягивания» в боку. Не следует пытаться самостоятельно начинать лечение, нужно обратиться к врачу-венерологу. Если боли после секса происходят при мочеиспускании, то это цистит. Также боли может вызывать эндомитроз. Это значит, что во время секса женщина не была полностью расслаблена, а кровь, которая при половом акте прилила к малому тазу, застоялась в органах и вызвала эти неприятные ощущения. Стоит также проанализировать половой акт, который предшествовал болям. Возможно, совершались слишком глубокие проникновения во влагалище. Нередко боли имеют психосоматический характер и вызваны какими-то сексуальными комплексами и страхами. Эти проблемы помогают устранить врачи-сексологи. Особенное внимание нужно уделить таким болям, если они происходят после секса во время беременности. Иногда причиной является материнский инстинкт — страх женщины за безопасность ребенка. Но, как правило, они вызваны тем, что тело женщины перестраивается для родов и обычные позы становятся неудобны. Лучше всего обратиться к врачу, который проведет обследование и заключит, можно ли вам заниматься сексом и на каком сроке нужно это дело прекратить. Боли в животе после секса могут сопровождать выделением крови. В таком случае это может быть разрыв яичника или кисты яичника, осложнения внематочной беременности и даже выкидыш. Ранее врачи рассказали, что боли в животе могут быть опасны для жизни.