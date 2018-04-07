Зубная боль. Что делать?

Зубная боль Что такое зубная боль, наверное, знают все, а если болит еще и десна, то это сущий ад. А обычно это происходит в выходные дни, или неожиданно ночью, то нам помогут наши незаменимые друзья и попутчики в жизни — травы. Стоматологи рассказали сайту МедикФорум, что вытяжки трав находятся в составе большинства зубных паст. Травы имеют фунгицидные и бактерицидные свойства, а также противовоспалительные действия, которые защищают и укрепляют наши кровеносные сосуды. Травы не лечат, а снимают боль до обращения к стоматологу. Воспалительные процессы во рту прекрасно снимаются настойкой ромашки. Она незаменима в аптечке молодой мамы, когда режутся зубы у ребенка, когда воспаляется полость рта. Ромашковый чай не только снимает воспаление, а еще и успокаивает раздражение. Кровоточивость и воспаление десен устранит отвар корня аира, а также полоскание отваром корня дуба. От раздражения слизистой рта помогают цветы мальвы и семена льна. А вот чтобы снять и уменьшить боль зубов, используют растения с вяжущим действием, которые успокаивают боль: тимьян, арника, шалфей, эти травы должны всегда быть в вашей аптечке, они выручат вас в самых экстренных случаях. Принято в болезни зубов и десен обвинять сладости, но вопреки общепринятым мнениям есть конфеты, с помощью которых можно избежать заболевания кариеса и пародонтоза. Это конфеты на основе солодки, в которых есть соединения уничтожающие бактерии, уменьшающие зубной камень и обесцвечивают зубы, и полезно, и вкусно. Используйте в своей жизни травы, которые помогут вам в самые неожиданные минуты, будьте здоровы и красивы. Ранее эксперты рассказали, что может означать зубная боль.