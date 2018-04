Почему при беременности моча пахнет аммиаком?

Фото: Vistasol Medical GroupПочему при беременности моча пахнет аммиаком?В большинстве случаев запах аммиака в моче при беременности происходит за счет изменения состава мочи. Это может быть вызвано диетическими предпочтениями, обезвоживанием и использованием различных добавок.

То, что женщина ест и пьет во время беременности, может повлиять на запах мочи. Некоторые инфекции, такие как инфекции мочевыводящих путей и инфекции, передаваемые половым путем, также могут вызывать неприятный запах мочи.

Фото: Flickr

Что такое «аммиак»?

Аммиак в организме — это побочный продукт переваривания белка в кишечнике. Миллионы микробов, в первую очередь бактерии, населяют кишечник и помогают пищеварению. После переваривания аммиак с кровью попадает в печень, где он расщепляется на мочевую кислоту и глютамин, которые являются менее токсичными веществами. Мочевая кислота после этого с кровью попадает в почки, где с мочой выводится из организма.

Высокий уровень аммиака в крови может вызвать следующие симптомы:

сонливость;

раздражительность;

дезориентацию.

Высокий уровень аммиака может наблюдаться, если печень не способна преобразовать аммиак в мочевую кислоту, что обычно вызвано гепатитом или циррозом печени.

Очень высокий уровень аммиака в крови может в конечном итоге вызвать затруднение дыхания, судороги, кому и смерть.

Почему при беременности моча пахнет аммиаком?

Фото: Pulmonary Hypertension News

Существует несколько причин, почему появляется запах аммиака:

Повышенная чувствительность

Запах мочи может меняться во время беременности из-за ряда различных факторов. Некоторые беременные женщины становятся чувствительными к определенным запахам, даже в незначительных количествах. Это повышенное обоняние называется гиперосмией.

Аммиак присутствует в моче, но обычно не вызывает сильный запах.

Однако беременная женщина может почувствовать даже слабый запах аммиака, которого она ранее не замечала.

Исследователи считают, что женская чувствительность увеличивается во время беременности, чтобы вызвать тошноту и рвоту, помогая матери избежать токсинов, которые могут нанести вред плоду, особенно в течение первых нескольких месяцев беременности.

Некоторые исследования показывают, что гиперосмия может быть связана с изменениями уровней гормона хорионического гонадотропина человека во время беременности.

Изменения в диете

Во время беременности многие женщины испытывают тягу к продуктам, которые они обычно не употребляют в пищу. Эти диетические изменения могут изменить запах мочи.

Некоторые продукты содержат питательные вещества и витамины, которые могут вызвать запах аммиака. Эти продукты включают в себя:

спаржу;

брюссельскую капусту;

чеснок;

лук репчатый.

Витамины и добавки

Многие витамины и добавки, особенно содержащие витамин В, часто вызывают изменения цвета и запаха мочи. Беременные женщины должны проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать новые витамины или биодобавки.

Рекомендуется увеличить ежедневное потребление пищи, богатой питательными веществами, такими как кальций, железо и фолиевая кислота.

Обезвоживание

Когда организм обезвожен, моча становится концентрированной и сильно пахнет. Если человек не будет пить много воды, организм не сможет производить достаточное количество мочи. Цвет мочи будет темнее, чем обычно, и может быть с пузырьками.

Инфекции

У 8% беременных женщин развиваются инфекции мочевыводящих путей, которые могут вызвать у мочи запах аммиака. Большинство инфекций вызвано видами бактерий, называемых Escherichia coli (E. coli).

Помимо запаха, инфекция мочевых путей также может вызвать:

болезненное или жгучее мочеиспускание;

внезапное, сильное желание помочиться;

темную или мутную моча;

боль внизу живота.

Беременным женщинам необходимо поговорить с врачом, если они подозревают, что у них инфекция мочевыводящих путей, потому что она может повлиять на растущего ребенка.

Запах аммиака из влагалища также может быть признаком инфекции, передающейся половым путем (ИППП). Необходимо пройти тестирование на ИППП, поскольку такие инфекции, как хламидиоз, зачастую протекают без симптомов.

Признаки и симптомы ИППП, связанные с неприятным запахом мочи, включают:

боль внизу живота;

влагалищные выделения;

болезненное мочеиспускание;

мутную мочу;

болезненные наружные половые органы.

Фото: Wellcome Images / Pablo Rojas

Лечение

Чтобы устранить запах аммиака мочи во время беременности, необходимо определить причины. Если моча имеет запах аммиака из-за определенных факторов образа жизни, таких как обезвоживание и диетические предпочтения, человек может сделать простые изменения, чтобы уменьшить запах.

Советы для уменьшения запаха мочи

пить много воды;

избегать продуктов, которые могут привести к запаху аммиака мочи, особенно спаржу;

ограничить добавки или поливитамины, особенно содержащие витамины группы В;

практиковать хорошую гигиену.

Большинство инфекций легко поддаются лечению антибиотиками. Однако не все антибиотики безопасны для беременных женщин.

Профилактика

Соблюдение надлежащей гигиены может помочь снизить вероятность развития инфекций.

Советы по правильной гигиене:

Регулярно меняйте и стирайте одежду и постельное белье.

Всегда протирайте влагалище по направлению к анусу, чтобы уменьшить распространение ректальных бактерий и вероятность инфекции.

Избегайте спринцевания, которое может раздражать ткани влагалища и позволяет внешним бактериям проникать в мочевыводящие пути, распространяя инфекцию.

Один из самых легких путей избавиться от запаха аммиака — это пить достаточное количество воды.

Пейте клюквенный сок или яблочный уксус. Многие люди считают, что клюквенный сок и яблочный уксус могут подкислять мочу, что может уменьшить ее запах. В то время как клюквенный сок уже давно используется в качестве домашнего средства от инфекций, нет убедительных доказательств того, что он эффективен.

Употребление в пищу продуктов, богатых пробиотиками или пробиотическими добавками, может снизить риск бактериальных инфекций мочевыводящих путей. Некоторые исследования показывают, что пробиотики, содержащиеся в кисломолочных продуктах, таких как йогурт или кефир, могут помочь предотвратить инфекции.

Литература

Ailes E. C. et al. Antibiotics Dispensed to Privately Insured Pregnant Women with Urinary Tract Infections—United States, 2014 //Morbidity and Mortality Weekly Report. — 2018. — Т. 67. — №. 1. — С. 18.

Al-Badr A., Al-Shaikh G. Recurrent urinary tract infections management in women: a review //Sultan Qaboos University Medical Journal. — 2013. — Т. 13. — №. 3. — С. 359.

Romero R. et al. The composition and stability of the vaginal microbiota of normal pregnant women is different from that of non-pregnant women //Microbiome. — 2014. — Т. 2. — №. 1. — С. 4.

Cameron E. L. Pregnancy and olfaction: a review //Frontiers in psychology. — 2014. — Т. 5. — С. 67.