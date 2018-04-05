Тина Канделаки рассказала, как быстро похудеть

Телеведущая Тина Канделаки , часто рассказывающая о спорте и правильном питании, поделилась с читателями секретами похудения.

Она отметила, что люди, которые задумались о правильном питании и своей жизни, обязательно должны следить за гликемическим индексом — скоростью, с которой углеводы усваиваются организмом и повышается уровень сахара в крови.

"Так, делят быстрые и медленные углеводы. Чем медленнее распадается углевод, тем лучше. Если едите булочку, то резкое повышение, быстрое насыщение — и через короткий промежуток времени есть хочется снова. A вот у медленных углеводов (гречка, например) другое поведение", — объяснила Канделаки.

Тина объяснила, что люди, которые стремятся похудеть, должны держать уровень сахара в крови примерно на одном уровне в течение дня, без резких скачков. Именно тогда организм не будет запасать жир «на всякий случай» и заметно улучшится самочувствие.