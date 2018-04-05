Интим после родов: 4 способа использования секс-игрушек

Секс-игрушки помогают в решении многих вопросов, от качественного самоудовлетворения до получения нового интимного опыта. Еще одна сфера их применения — возврат в «большой секс» после родов. Гормональная перестройка, изменения в эластичности тканей, страх перед возможной болью — первый секс после родов не всегда так прекрасен, как кажется. И вот в чем игрушки могут помочь.

18+

1. Вспомнить свое тело

За девять месяцев беременности твое тело прошло через множество испытаний: набор веса, изменение пропорций, возможные следы внутри и снаружи. Если ты немного боишься того, какой теперь будет интимная жизнь, начни с хорошего лубриканта и небольшого вибратора. Причем вибратор можно использовать не по прямому назначению, а, например, для того, чтобы пройтись по растяжкам и сделать себе легкий массаж.

2. Подготовиться к сексу

После родов ваши отношения с партнером могут измениться из-за совокупности разных факторов. И, конечно, физическая близость нуждается в восстановлении, ведь как минимум месяц между вами ничего не было. Не обязательно начинать сразу с обычного секса: можно ублажать друг друга руками и ртом, а также воспользоваться секс-игрушками. Узнай, как теперь ты реагируешь на стимуляцию разных участков тела, почувствуй близость к партнеру.

3. Уменьшить боль

Если ты, например, сломала ногу, вряд ли побежишь через месяц марафон! То же и с сексом после родов. И здесь вибратор пригодится как никогда. Можно начать с модели для стимуляции клитора, чтобы как следует себя возбудить, а потом взять тонкий фаллоимитатор и постепенно вспоминать, на что похожи ощущения при сексе.

4. Укрепить стенки вагины и интимные мышцы

После родов мышцы могут стать слабее, и секс сопровождается болью. Секс-игрушки помогут мышцам расслабиться, а крови — прилить к нужным участкам. Лучше всего использовать вагинальные шарики и делать упражнения Кегеля, когда они внутри.

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