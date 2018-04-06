Цитрусовая терапия: 10 средств с витамином С, которые вы полюбите

Цитрусы наши любимцы не только из-за вкусовых качеств, но и благодаря своим полезным свойствам. Они одинаково полезны для кожи и для волос. Приверженцы домашней косметики активно делают маски и скрабы из апельсинов, лимонов и грейпфрутов, а косметическая индустрия использует их в своей продукции. Цитрусовая терапия: 10 средств с витамином С, которые вы полюбитеКосметика для волос с цитрусами — волшебные средства. Она обеспечивает необходимое питание коже головы, придает волосам блеск и улучшает их структуру. Для жирных волос цитрусы

хороши тем, что способны подсушить кожу и удалить излишки сала. Плюс ко всему,

цитрусы отлично справляются с перхотью. Шампуни с содержанием витамина С избавляют волосы от сухости, восстанавливают их. Маски возвращают волосам красоту и силу, питая их ценными веществами.

Цитрусы, благодаря своим дезинфицирующим свойствам, отличные

помощники в борьбе с акне и их последствиями. Они помогают восстановить тон кожи и отбелить её. Косметика с цитрусовыми помогает отшелушить кожу, удаляя

мертвые клетки и стимулируя рост новых. Маски с витамином С глубоко питают кожу, обеспечивая увлажнение. Создают

эффект пилинга, снимая омертвевшие клетки. Blithe сплэш-маска для сияния лица «Цитрусы и Мед»

Гель очищает кожу и загрязненные поры, убирает воспаления и высыпания. После использования геля с цитрусами восстанавливается баланс влаги, кожа

насыщается витаминами и энергией. Andalou Naturals очищающий гель для умывания «Комбуча и Цитрус»

Вода с содержанием витамина С успокаивает кожу после очищения, устраняет шелушение и сухость, удаляет

оставшиеся мертвые клетки. Использование воды помогает выровнять тон кожи и повысить её иммунитет. The YEON освежающая вода для лица с цитрусами

Крем с цитрусами интенсивно питает кожу, увлажняет её и смягчает.

Предотвращает появление пигментных пятен, защищая кожу от воздействия

УФ-излучения. Egia крем энергия «С» с мультивитаминами

Очищающий гель удаляет загрязнения и макияж, сокращает жирность кожи и придает ей сияние. Herbalife очищающий гель на основе цитрусовых

В уходе за телом цитрусы также хороши. Средства с содержанием витамина С отлично очищают кожу, снимают

раздражение, устраняют сухость и шелушение. Их полезные свойства

работают повсюду, увлажняя кожу и питая её. А благодаря их приятному аромату,

после использования средств с цитрусами, кожа очень вкусно пахнет.

SACHAJUAN гель для душа «Пряный Цитрус»

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