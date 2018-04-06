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Польза воды с лимоном
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Польза воды с лимоном 

МедикФорум 42 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Чистую воду вообще очень полезно пить с утра и в течении всего дня. С утра стакан воды прям сразу как проснулись и занимайтесь своими делами, умывайтесь, чистите зубки, готовьте завтрак, одевайтесь. Как раз пройдет время для того, что бы вода прошлась по нашему организму и промыла все наши внутренние фильтры, чего не сделает ни чай, ни кофе. И уж затем только можно покушать и бежать на работу.
А вот вода с лимоном еще более полезна во всех своих качествах.
Начнем с того что в лимоне очень много витамина С, который предохраняет нас от простудных заболеваний и повышает наш иммунитет, нормализует давление и стимулирует нашу мозговую деятельность. Поэтому выпив с утра такой замечательной воды мы уже принесем много пользы на целый день своему организму.
Кстати, лимон отличное средство для похудения, ведь в его соке содержится пектин, который уменьшает чувство голода.
Еще вода с лимоном очень хорошо восстанавливает щелочной баланс, а диетологи, проводя свои исследования пришли к выводу, что щелочные диеты позволяют худеть на много быстрей.
Лимонная вода является хорошим мочегонным средством, благодаря чему наш организм быстрее избавляется от разных токсинов и шлаков.
Если пить теплую воду, то это способствует стимуляции в желудочно-кишечном тракте, при этом лимонный сок способен улучшить пищеварение.
И очень важный момент. При частом употреблении такой воды со временем очищается кожа, пигментация, если есть, становится на много светлей, даже морщинки уменьшаются, а все потому, что витамин С очищает кровь от токсинов. Потому очень хорошо начинать свой день с такой вот водички.
Вреда она вам не принесет совершенно ни какого и никогда, а польза будет заметна обязательно. Делается она очень легко и быстро. Нужно просто выдавить лимон или в бутылку с водой или в стакан. Делайте так, чтоб вам вкусно было пить, вода должна быть не слишком кислой.
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