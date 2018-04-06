Зачем человеку нужны ягодичные мышцы

Ягодицы сформировались у приматов всего около 4 миллионов лет назад, когда остальные органы уже вовсю развивались, так что можно назвать эту часть тела человека самой молодой. Эволюция меняла внешний вид попы, но ее предназначение было продиктовано необходимостью выживания и развития наших предков.

Красивая и упругая попа — явная мечта всех женщин и тайное стремление многих мужчин. При исследованиях, которые проводились в Бостонском центре здоровья человека, была собрана статистика из разных стран по поводу разных частей тела, определяющих уровень привлекательности мужчин и женщин. В соответствии с данными опросов, почти 87 процентов мужчин считают попу самой сексуальной женской «точкой». Интересно, что и для 70 процентов женщин мужские ягодицы очень важны при выборе наиболее симпатичного объекта.

Общие критерии красоты пятой точки просты: в меру накачанные, упругие ягодицы ровной формы. Но не ради одной лишь красоты природа подарила человеку такую выдающуюся особенность? По мнению доктора медицинских наук Стефани Маранго, именно благодаря попе наши далекие предки научились ходить на двух ногах, перестав передвигаться на четвереньках. Ягодицы помогают держать баланс при вертикальном положении тела.

Врач-остеопат Джозеф Херрера из нью-йоркской Mount Sinai School исследует зависимость и взаимодействие различных мышц в организме человека, и в первую очередь — работу ягодичных мышц. По его мнению, их состояние и тонус определяет здоровье организма в целом. Например, половая сфера страдает как от чрезвычайно ослабленных, так и от излишне накачанных ягодиц.

Крепкая же попа — залог здоровой спины, красивых ног, быстрого бега. Ягодицы также отвечают за способность человека плавать, прыгать, ездить верхом, держать равновесие, взбираться на склоны и деревья, даже наносить удары ногами.

Изучается зависимость ягодичных мышц и сексуальная активность человека, в том числе способность к зачатию. Установлено, что накапливание определенного количество жира в ягодичных мышцах предохраняет человека от ряда заболеваний.

В некоторых регионах нашей планеты есть племена и народности, живущие в сложных климатических условиях, при постоянной нехватке воды и пищи. У женщин в таких условиях отмечены чрезвычайно сильно развитые ягодичные мышцы, так называемые готтентотские ягодицы, до полутора-двух метров в обхвате. Так природа помогает выживанию рода, откладывая запасы жира в той части тела, где они могут находиться без ущерба для здоровья и возможности передвижения своей «хозяйки». Кстати, эти огромные ягодицы защищали от неблагоприятного воздействия климата и плод, вынашиваемый женщиной.

О важности ягодичных мышц говорит и тот факт, что в совокупности мышцы ягодиц и бедер составляют более половины всей мышечной массы тела. За выпуклую форму попы отвечают 12 мышц и 20 связок! А выражение «попой чувствовать» появилось точно не случайно — установлено, что кожа в области ягодиц очень чувствительна к температуре, она способна улавливать разницу в одну десятую градуса!

А еще на попе очень удобно сидеть, и она похожа на перевернутое сердечко. Так что вполне можно назвать ее вторым сердцем человека.

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