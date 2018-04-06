Почему нельзя чистить зубы после еды

Нас с детства учили тому, что чистить зубы нужно минимум два раза в день — утром и вечером, а еще совсем недавно бытовало мнение, что желательно это делать и после каждого приема пищи. Некоторые увлекаются этой гигиенической процедурой настолько, что носят с собой зубную щетку и на работу, используя ее после каждой чашки кофе или чая. По их мнению, частая чистка зубов способствует их здоровью и уничтожению дурного запаха изо рта. Однако, последние научные исследования доказали, что это не совсем так.

Ученые из Академии общей стоматологии (США) провели большую работу, результатом которой явился несколько неожиданный вывод. Оказывается, если чистить зубы сразу после приема пищи или в течение 20–30 минут после этого, воздействие на них будет весьма далеко от полезного. Многие продукты содержат кислоту, которая способна разрушать зубную эмаль, а с помощью щетины зубной щетки эта кислота быстрее проникает внутрь эмали и активнее разрушает зуб. Ворсинки щетки не просто снимают налет с зубов, они повреждают защитное покрытие. Чистка фактически проталкивает кислоту внутрь зуба, ускоряя ее разрушительное действие на дентин. Особенно вредно чистить зубы сразу после яблок кофе или газированных напитков, поскольку они повышают чувствительность эмали особенно сильно, а механическое трение дополнительно ухудшает ситуацию.

Если чистить зубы постоянно в течение получаса после еды, зубная эмаль начнет разрушаться значительно быстрее, чем при проведении этой процедуры спустя более длительный срок. Эксперты советуют не торопиться и, если уж вам так необходимо обязательно почистить зубы, выждать не менее 30 минут.

Президент Академии Говард Хэмбл считает, что люди должны четко понимать, зачем именно они чистят зубы. Большинство из нас делает это почти механически, только потому, что «так нужно», такая установка была дана еще в детстве родителями и воспитателями в детском саду. Многие чистят зубы после завтрака, чтобы отправиться на работу со свежим дыханием и белоснежной улыбкой, а после перекусов повторяют эту процедуру, считая, что удалять бактерии с поверхности зубов необходимо постоянно. Но не стоит забывать, что зубная эмаль способна надежно защитить наши зубы и от бактерий, и от кислоты, и от других вредных факторов. Частое механическое воздействие на эмаль с помощью щетки уничтожает ее. В итоге одна бактерия внутри зуба принесет во много раз больший вред, чем миллиарды их на поверхности. По мнению Хэмбла, чистить зубы нужно не ранее, чем через час поле приема пищи. А для того, чтобы освежить дыхание и удалить с зубов кислоту и остатки пищи, можно сразу же прополоскать рот специальным зубным ополаскивателем или, если его нет под рукой, простой водой.

Что касается других рекомендаций стоматологов, они остались прежними: чистить зубы необходимо два раза в день, утром перед завтраком и вечером непосредственно перед сном. Кроме того, некоторые настаивают на обязательном использовании зубной нити.

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