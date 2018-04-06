Можно ли пить кофе во время беременности

Татьяна Румянцева — Начнём с того, что необходимо немного расширить спектр обсуждаемых продуктов, ведь речь идёт о кофеине, а он, как известно, содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, многих безалкогольных напитках и медикаментах. Рассуждая о безопасности кофе, мы должны учитывать суммарное потребление кофеиносодержащих продуктов, а не только самого кофе.

Есть ли вообще поводы для обсуждения кофеина и целесообразности его потребления во время беременности? Да, есть. Из-за свойства кофеина — самого популярного стимулятора — проникать через плаценту и попадать в кровоток плода, возникли предположения о возможном нарушения кровообращения в системе плацента-плод, о возможных нарушениях формирования органов плода, о выкидышах и преждевременных родах, связанных с потреблением кофе.

Но обо всём по порядку.

Фертильность

Нет единого мнения о том, влияет ли излишнее потребление кофе на этапе планирования беременности на вероятность и скорость получения желанной беременности. Одни исследования не выявили связи между потреблением кофе (как мужчиной, так и женщиной) даже в довольно больших количествах (четыре-пять чашек в день), а в других исследованиях было показано, что женщине при чрезмерном употреблении кофе (больше пяти чашек в день) требовалось больше времени для наступления желанной беременности.

Выкидыш

Данные о связи чрезмерного потребления кофеина и самопроизвольного прерывания беременности противоречивы. Результаты большинства исследований свидетельствуют о том, что потребление невысоких доз кофеина не повышает риск выкидыша. Однако если учесть наличие исследований, в которых показана связь между ежедневным потреблением очень высоких доз кофеина (более 900 миллиграммов в день, то есть около девяти чашек растворимого кофе) и небольшим увеличением риска самопроизвольного выкидыша, то не стоит увлекаться кофеиносодержащими продуктами на этапе планирования и ранних сроках беременности.

Тем не менее в подобных исследованиях есть два существенных ограничения:

сложно исключить другие факторы риска прерывания беременности. Например, такой фактор, как курение. Если женщина выпивает девять чашек кофе в день во время беременности, то вероятность, что она курит, выше — в отличии от той женщины, которая в принципе не пьёт кофе во время беременности. А курение — независимый фактор риска потери беременности на раннем сроке;

есть сведения о том, что излишняя тяга к кофе — одна из характеристик «патологической» беременности. То есть женщина, внутри которой развивается плод с серьёзными отклонениями, будет хотеть кофе больше и чаще, чем женщина с нормально протекающей и развивающейся беременностью. Таким образом, чрезмерное потребление кофе может быть «маячком», а не причиной неудачной беременности.

Фото: shutterstock.com Задержка роста плода

Предположение о том, что кофеин нарушает кровоснабжение и оксигенацию (насыщение тканей кислородом) плода, не нашло подтверждения. Поэтому не надо думать, что каждая чашка кофе приведёт к спазму сосудов и нарушению питания плода. Умеренное потребление кофе не приводит к внутриутробной задержке роста плода.

Уродства плода

В результате многочисленных исследований не было получено данных о том, что потребление кофеина может приводить к нарушению закладки органов и уродствам плода.

Преждевременные роды

Как и в случае с выкидышем, есть некоторые данные о том, что излишнее потребление кофе (девять и более чашек) может повышать риск преждевременных родов и мертворождения. Кроме того, невозможно исключить другие факторы риска у беременных женщин, выпивающих восемь и более чашек кофе ежедневно. Таким образом, нет оснований полагать, что умеренное потребление кофе приводит к преждевременным родам. Фото: shutterstock.com Итак, установлено, что умеренное потребление кофе не приводит к проблемам во время беременности. Но так как данных о рисках, связанных с чрезмерным потреблением кофеина, недостаточно, увлекаться кофе во время беременности всё же не стоит.

Что же такое умеренное употребление? Большинство медицинских организаций и исследований сходятся во мнении, что беременным стоит употреблять не более 200 миллиграммов кофеина ежедневно. Только не забывайте, что кофеин — это не только кофе.

Содержание кофеина в продуктах и напитках:

Кока-кола, энергетики — 12—60 миллиграммов в одной банке;

Чай — 20—60 миллиграммов в одной чашке;

Кофе декаф — 4—8 миллиграммов в одной чашке;

Кофе из пакетика — 40—140 миллиграммов в одной чашке;

Заварной кофе — 60—200 миллиграммов в одной чашке;

Шоколад — 5—35 миллиграммов на порцию в 50 граммов.

Как видите, содержание кофеина в различных продуктах варьируется в широких пределах, а потому лучше уточнить, сколько кофеина содержится в вашем любимом чае или кофе, и стараться суммарно не превышать 200 миллиграммов в сутки. Фото: shutterstock.com Общие рекомендации

ограничить потребление кофеина до 200 миллиграммов в сутки (например, одна чашка растворимого кофе и две чашки чая в день);

нет полезного и вредного кофеина (без разницы, пьёте вы кофе с молоком или без, чай из пакетика или листовой — следите за суммарным содержанием кофеина);

стараться заменять кофеиносодержащие напитки на воду, соки, морсы (особенно если до беременности употребляли много кофе и чая ежедневно);

если вы однократно превысили дозу кофеина (пусть и существенно), это не должно отразиться на беременности и ребёнке;

при наличии любых сопутствующих заболеваний и осложнений беременности (преэклампсия, нарушения работы ЖКТ, рвота беременных, мигрень) проконсультируйтесь с врачом о возможности потребления кофе;

полностью исключать кофеин нужно в ситуациях, когда женщина плохо себя чувствует после чая или кофе (например, при наличии проблем с ЖКТ, мигренях). Кофеин не навредит беременности, но ухудшит состояние беременной женщины.

Ещё больше полезной и важной информации о женском здоровье, в том числе и развенчание мифов, которые с ним связаны, можно найти на сайте гинеколога Татьяны Румянцевой. Фото: shutterstock.com Источники:

https://journals.lww.com/greenjournal

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1804190/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3625078/ Статьи по теме Как правильно предохраняться Можно ли заниматься сексом во время беременности Планирование беременности: надо ли бросать спорт и в какие дни лучше заниматься сексом «Эрозия шейки матки» и другие сомнительные женские диагнозы

Запись «Можно ли пить кофе во время беременности» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.