Универсальная помощь для сухой кожи

Если сухость кожи, шелушение, и чувство стянутости — симптомы, которые хорошо Вам знакомы, то эта статья для вас. Предлагаем вместе выяснить, как же обеспечить своей коже правильное увлажнение и спасти её от потери драгоценной влаги. Чтобы сохранить молодость и здоровье сухой кожи на максимально долгий срок, ей необходим особый и тщательный уход в любом возрасте и независимо от времени года. Для этого хороши все рецепты и методы, начиная от разнообразных домашних масок и заканчивая дорогими косметическими процедурами в СПА–салонах. Главный принцип здесь — «не навредить», а также не забывать, что некоторые привычные компоненты могут вызвать аллергическую реакцию. Почему кожа сухая Строго говоря, сухая кожа — это последствие нарушения обмена веществ и колебания водного баланса в организме, происходящих в результате тех или иных внутренних либо внешних факторов. Так, внутренним причинами, например, могут быть:

генетическая предрасположенность;

заболевания ЖКТ и заболевания, связанные с эндокринной системой;

стрессовые ситуации, нарушение режима сна и отдыха;

погрешности в питании (чрезмерное увлечение диетическим питанием);

гиповитаминоз, то есть дефицит витаминов в организме;

недостаточное суточное потребление воды;

естественное старение кожи;

Факт в тему: «у светлокожих людей сухая и чувствительная кожа тела встречается несколько чаще». Если у младенцев и маленьких детей сухость часто встречается из-за того, что их сальные железы еще не полностью развиты, то с возрастом, происходящие в организме изменения, вызывают снижение деятельности сальных желез и замедление выработки кожного сала. Многие женщины, перейдя очередной возрастной рубеж, начинают отмечать повышенную сухость кожи и слизистых оболочек, когда в организме происходят изменения гормонального статуса. В ключевые моменты жизни женщины, например во время беременности, в послеродовой период и в период менопаузы всегда требуется дополнительный специальный уход за сухой кожей. Если говорить о внешних причинах, которые вызывают сухость кожных покровов, то это, прежде всего:

неблагоприятные климатические и атмосферные явления: зимние морозы и холодный ветер способны так же легко удалять влагу с поверхности кожи, как жарким летом солнечные лучи. В холодное время года кожа оказывается на переднем фронте борьбы с непогодой, она заново приспосабливается к различным условиям окружающей среды. Постоянные перепады температур, студеный ветер и сухость воздуха приводят кожу к обезвоживанию. Не самым лучшим образом сказываются на ней и перепады температуры между улицей и теплым помещением офиса или квартиры, в которых воздух пересыхает из-за работы отопительных приборов. В итоге кожа становится более сухой и менее эластичной. Работа сальных желез снижается, а клетки эпидермиса снижают скорость своего обновления. В итоге происходит утолщение клеток рогового слоя кожи. Весной и в межсезонье, кожа зачастую представляет собой одну сплошную, иногда зудящую, проблему. Главные виновники напасти в межсезонье — это понижение иммунитета плюс витаминный голод. Одним из способов придать коже здоровый вид и насытить витамином D в этот период является солярий. Но любительницам часто понежиться под искусственным солнцем стоит быть на чеку: на состояние кожных покровов некачественные УФ-лампы влияют так же, как и долгое нахождение по палящими солнечными лучами в полуденный летний зной.

постоянный регулярный контакт открытых участков тела, рук и лица с бытовой химией. Дело в том, что для более сильного моющего эффекта в составе таких средств содержатся агрессивные химические вещества. Вместе с грязью они отлично удаляют и всю влагу с кожных покровов.

излишне хлорированная и жёсткая вода в городских водопроводах в совокупности с использованием гелей для душа и шампуней, содержащих в составе поверхностно-активные вещества (ПАВ) в большой концентрации?— это еще одна причина, по которой кожа становится сухой.

Для того, чтобы свести к минимуму возникновение предпосылок и устранить негативные последствия, косметологи рекомендуют использовать для ухода за сухой кожей средства с пантенолом. Одно из эффективных решений — это универсальный крем Пантенол EVO 5%. Он отлично восстанавливает кожный покров после каждодневного контакта с хлорированной водой, чрезмерного пребывания на солнце или обветривания в холодную погоду. В отличие от большинства популярных средств этот крем гипоаллергенный и его эффективность доказана клинически, под наблюдением врачей дерматологов. Пантенол, входящий в этот крем в оптимальном количестве обеспечивает не только максимальное ускорение обмена веществ в клетках эпидермиса, но и помогает коллагеновым волокнам оставаться в нужных объемах. Попадая в организм, пантенол легко переходит в пантотеновую кислоту и принимает непосредственное участие в жировом и углеводном обмене, нормализуя клеточный метаболизм. Он видимо восстанавливает поврежденный кожный покров и рекомендуется как для специального, так и для и для ежедневного ухода за кожей, не только взрослых, но даже и малышей! У этого крема легкая структура и если его регулярно использовать, то уже через пять дней от сухости не останется и следа, а утомленная Золушка с сухой блёклой кожей превратится в очаровательную Принцессу!